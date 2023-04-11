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11 yaşında ailesi terk etmiş! Survivor Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Merve neden diskalifiye edildi?

11.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'e yedeklerden dahil olan Merve Yıldırım izleyiciler tarafından araştırılıyor. Birleşme partisinden sonra takımlar değişmiş ve yarışma resmen yeniden başlamıştı. Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan diskalifiye ettiği yarışmacının hayatı ile ilgili detaylar merak edildi. Peki, Survivor Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Merve neden diskalifiye edildi?

11 yaşında ailesi terk etmiş! Survivor Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Merve neden diskalifiye edildi?

Cimnastik ve yoga ile ilgilenen şampiyon sporcu Merve Yıldırım'ın hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Merve Yıldırım, yedeklerden kadroya dahil olmuştu. Ancak Survivor yarışmasının 65. bölümünde diskalifiye oldu. İşte Survivor Merve ile ilgili merak edilen bilgiler...

SURVIVOR MERVE KİMDİR?

Survivor Merve Yıldırım, Bursa'da dünyaya geldi. Babası Balıkesirli, annesi ise Azerbaycanlı olan yarışmacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okudu. Cimnastik alanında Türkiye şampiyonu oldu. 26 yaşında olan Merve Yıldırım, 4 kardeştir.

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11 YAŞINDA ANNESİ SOKAĞA ATMIŞ!

11 yaşında annesi tarafından terk edilen Survivor Merve Yıldırım, hayatını şöyle açıklıyor:

"Babam Balıkesirli, Annem Azerbaycanlı, Bursa'da doğup büyüdüm. Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Beden Eğitim ve Öğretmenliği okudum. 6 yaşındayken jimnastiğe başladım ve öğretmenim yeteneğimi keşfetti. 20 yıldır gönlümü işime vererek milli sporcu olmaktan gurur duyuyorum.

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Hikayemden bahsetmek istiyorum. 11 yaşındayken annem beni evden atmasıyla başladı. İlkokul, orta okul ve lisede yurtta büyüdüm, lise son sınıfta geçici ailenin yanında kaldım. Annesizlik hep bir tarafımda eksik kalsa da ben bugün burada gururumla başarılı bir kadın olarak burada oturuyorum."

SURVIVOR MERVE NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Asena ile olan kavgasıyla gündem olan Survivor Merve Yıldırım, Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edildi. Merve, sevgilisini özlediği gerekçesiyle oyunları yarıda bırakıyordu. Oyunda mücadele etmeyen Merve Survivor'dan diskalifiye oldu.

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Acun Ilıcalı, yarışmacıyı diskalifiye ederken oldukça sert bir dil kullandı. Ilıcalı Merve'ye, "Arkadaki meşaleyi almana da gerek yok. Arkadaşlarınla vedalaşmadan adadan ayrılabilirsin." diyerek yarışmacıyı Survivor 2023 kadrosundan diskalifiye etti.

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