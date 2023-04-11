11 yaşındaki çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Karısıyla yüzleştiği anları saniye saniye paylaştı... “Bu önemli değil”

Sosyal medyada popüler olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek oğluna DNA testi yaptırmaya karar verdi. DNA testinin sonunda oğlunun gerçek babası olmadığını öğrenen adam büyük bir yıkım yaşarken eşiyle yüzleşmeye karar verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan adamın gönderisi gündem oldu.

NEDENİNİ SORUNCA ALDIĞI CEVAP TEPKİ ÇEKTİ

Kamerayı karşısına koyarak karısıyla konuşmaya başlayan adam eşine DNA testi yaptırdığını ve çocuğun gerçek babası olmadığını öğrendiğini söyledi. Kadın yıllar sonra eşinin gerçekle yüzleşmesi üzerine ilk başta durumu inkar etti ardından ise DNA testinin sonucunu görünce kabul etmek zorunda kaldı. Genç kadın DNA testinin önemli olmadığını dile getirerek, “Neden bu kadar takılıyorsun? Bu önemli değil” diyerek kocasını sakinleştirmeye çalıştı.