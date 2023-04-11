Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 11 yaşındaki çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Karısıyla yüzleştiği anları saniye saniye paylaştı... “Bu önemli değil”

11 yaşındaki çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Karısıyla yüzleştiği anları saniye saniye paylaştı... “Bu önemli değil”

11.04.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede gündem yaratan görüntülerde bir adam DNA testi yaptırarak 11 yaşındaki oğlunun biyolojik babası olmadığını öğrendiğinde eşiyle yüzleştiği anları paylaştı. Adam karısına neden yalan söylediğini sorarken genç kadın ise “Bu önemli değil” diyerek kendisini savundu.

11 yaşındaki çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Karısıyla yüzleştiği anları saniye saniye paylaştı... “Bu önemli değil”

Sosyal medyada popüler olan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek oğluna DNA testi yaptırmaya karar verdi. DNA testinin sonunda oğlunun gerçek babası olmadığını öğrenen adam büyük bir yıkım yaşarken eşiyle yüzleşmeye karar verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan adamın gönderisi gündem oldu.

NEDENİNİ SORUNCA ALDIĞI CEVAP TEPKİ ÇEKTİ

4

Kamerayı karşısına koyarak karısıyla konuşmaya başlayan adam eşine DNA testi yaptırdığını ve çocuğun gerçek babası olmadığını öğrendiğini söyledi. Kadın yıllar sonra eşinin gerçekle yüzleşmesi üzerine ilk başta durumu inkar etti ardından ise DNA testinin sonucunu görünce kabul etmek zorunda kaldı. Genç kadın DNA testinin önemli olmadığını dile getirerek, “Neden bu kadar takılıyorsun? Bu önemli değil” diyerek kocasını sakinleştirmeye çalıştı.

İlginizi Çekebilir

Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

Düğünden 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Kayınvalidesiyle...

 İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

 Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

 Böyle intikam görülmedi! Eşinin kendisinin aldattığını öğrenince...

Böyle intikam görülmedi! Eşinin kendisinin aldattığını öğrenince...

 Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amerika’da ilginç tesadüf! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk...Amerika’da ilginç tesadüf! Sanık Türk, polis şefi Türk, savcı Türk...
7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...
Defalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdıDefalarca tecavüz edip öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırdı
Anahtar Kelimeler:
DNA aldatmak biyolojik baba ne demek dna testi

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Kasığına kadar yırtmaç seçti! İç çamaşırı giymeyince...

Kasığına kadar yırtmaç seçti! İç çamaşırı giymeyince...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Onu kimse durduramıyor! Sahil pozu sosyal medyayı yaktı

Onu kimse durduramıyor! Sahil pozu sosyal medyayı yaktı

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.