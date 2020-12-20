11 yıldır kayıp 2 oğlunu bulana 100 bin lira veya daire verecek

Efeler Orta Mahalle'de yaşayan Mustafa-Ümmü Demirhoş çiftinin, süt ürünleri toptancılığı yapan 4 çocuğundan en büyüğü olan Kenan Demirhoş ile en küçüğü olan Sinan Demirhoş, 25 Aralık 2009 sabahı, işe gitmek için evden çıktı. Ancak kardeşler, geri dönmedi. Demirhoş çifti, her yerde aradıkları oğullarını bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Demirhoş kardeşleri arama çalışmaları başlatılırken, kaybolmalarından 4 ay sonra aileyi arayan bir kişi, oğullarının yerini bildiğini söyleyerek, 40 bin lira istedi.

TEHDİT VE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN 9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Başta parayı vermeyi kabul eden aile, şüphelenince polise ihbarda bulundu. Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheli, Demirhoş ailesinin akrabası çıktı. Baba Demirhoş şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Yakalanan şüpheli S.C. yargılanduğı davada 9 yıl ceza aldı. 5 yıl cezaevinde yatan S.C.,ifadelerinde yalan söylediğini, Kenan-Sinan Demirhoş kardeşlerinin yerini bilmediğini bildirdi. S.C., tahliye olduktan sonra ortadan kayboldu.

Demirhoş ailesinin, kaybolan çocuklarını bulma umudu aradan geçen yıllara rağmen bitmedi. Baba Mustafa Demirhoş, 11 yıl boyunca il il, ilçe ilçe dolaşarak iki oğlunu aradı. Ancak hiçbir ize rastlayamadı. Oğullarının ölü ya da dirisine kavuşmak istediğini söyleyen Mustafa Demirhoş, evlatlarını bulana 100 bin lira veya kendisine ait daireyi ödül olarak vereceğini bildirdi.