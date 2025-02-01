Oyun oynamak isteyen çocuk kanalizasyona havai fişek attı! Milyarlık hasara neden oldu: Aile tazminat ödemek için evini satma riskiyle karşı karşıya

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Nei Giang kentine bağlı Tu Trung ilçesinde meydana gelmiş ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyadan paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ismi açıklanmayan küçük bir çocuğun oyun oynamak için yandığı havai fişeği kanalizasyona attığı görüldü.

İlk bakışta yaramazlık gibi görünen bu eylem, kanalizasyon altında biriken metan gazının patlamasıyla son derece ciddi sonuçlara yol açtı. Patlamanın etkisiyle yolda derin bir krater oluştu ve yakınlarda park halinde bulunan çok sayıda araç hasar gördü.

MİLYAR DOLARLIK HASARA NEDEN OLDU

Videoda, ilk savrulan aracın bir Lincoln olduğu, daha sonra da düşerek bir Lexus ES'e çarptığı görüldü. Lexus ES de rotasından çıkarak Audi A8L'ye çarptı. Patlamadan kaynaklanan hasarda araçların camları kırılarak etrafa saçıldı. Cam parçaları ise park halinde bulunan Range Rover ve Porsche'da da büyük hasar meydana geldi.

DERİN BİR ÇUKUR OLUŞTU

Olaydan hemen sonra yetkililer olay yerine hızla ulaştı. Çocuk ve annesi tedavi için götürüldü. Patlamanın meydana geldiği bölge, inceleme ve kurtarma çalışmalarına hizmet etmek üzere trafiğe kapatıldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, yoldaki derin çukurun doldurulduğu belirtildi.

Olayda hasar gören araçların tamamının lüks otomobiller olması dikkat çekti. Ağır hasar gören iki lüks otomobilin Lexus ve Audi olduğu, her ikisinin de sahibinin aynı olduğu biliniyor. Araç sahiplerine ve trafik altyapısına verilen zararın tazmin edilmesi için toplam maliyetin 5,8 milyon yuana (28.799.024,20 TL) kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

AİLE EVİNİ SATIP BORÇ PARA ALDI

Olay, yayımlanmasının ardından Çin internet topluluğunda büyük ilgi gördü. Birçok kişi çocuğun ailesinin durumu ve ailenin tazminat ödeme gücü konusunda endişelerini dile getirdi. Bir komşu, çocuğun ailesinin bu durumun üstesinden gelmek için evlerini satıp her yerden borç para aldığını söyledi.