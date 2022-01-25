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112'yi aradı, ambulansta refakat etti... Eşini kendisinin vurduğu ortaya çıktı

25.01.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ökkeş Palamut'un (27) av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü eşi Dilan Palamut (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ambulansta eşine refakat eden Palamut, eşini kendisi vurduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Telefonla 112'yi arayarak yardım isteyen kişinin de kendisi olduğu öğrenildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

112'yi aradı, ambulansta refakat etti... Eşini kendisinin vurduğu ortaya çıktı

Akıllara durgunluk veren olay, öğle saatlerinde Nizip'in kırsal Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Palamut, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, eşinin intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, ilk müdahalesini yaptığı 2 çocuk annesi Dilan Palamut’u Nizip Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ökkeş Palamut da ambulansa binerek göğsünden vurulan eşine hastaneye kadar refakat etti. Dilan Palamut, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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Olayın ardından doktorlar, cinayet şüphesi üzerine jandarmaya bilgi verdi. Bunun üzerine Ökkeş Palamut gözaltına alındı. Ökkeş Palamut ifadesinde tartıştığı eşini kendisinin vurduğunu söyledi.

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‘MADDE BAĞIMLISIYDI’

Dilan Palamut’un ağabeyi Mesut Kaçar, eniştesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürerek, "Eniştem aklı başında birisi değil, madde kullanıyor. Evde tartışmanın ardından kardeşimi göğsünden vuruyor. Daha sonra da utanmadan beraber hastaneye gidiyor ve orada gözaltına alınıyor. İnşallah hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.

Dilan Palamut’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, eşi Ökkeş Palamut’un jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Gaziantep
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