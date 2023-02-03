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12 yaşındaki çocukların basketbol maçında olay çıktı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü... Bir kişi hayatını kaybetti

03.02.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Vermont kentinde yaşları 11 ila 14 arasında değişen ortaokul çağındaki çocukların basketbol maçında olay çıktı. Düzinelerce kişinin sahaya inerek kavga etmeye başladığı maçta ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yaşanan olayda 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

12 yaşındaki çocukların basketbol maçında olay çıktı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü... Bir kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir orta okullar arası basketbol maçında ilginç anlar yaşandı. Alburgh ve St. Albans ortaokulları arasındaki erkek basketbol maçında bir anda kavga çıktı. Tribündekilerin sahaya inerek birbirlerini yumruklamaya başladıkları maçta oyun durdu ve polisler devreye girene kadar büyük bir kaos yaşandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Polis kavgayı ayırmak için geldiği sırada 60 yaşındaki Russell Giroux ismindeki adam kavga sırasında aldığı darbelerden sonra hastaneye kaldırıldı. Adamın hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Polis olaya ilişkin soruşturma yaptıklarını ifade etti. Giroux’un ölüm nedeninin araştırılması için adli tıbba sevk edilmesine karar verildi.

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Amerika kavga Basketbol

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