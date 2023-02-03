12 yaşındaki çocukların basketbol maçında olay çıktı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü... Bir kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir orta okullar arası basketbol maçında ilginç anlar yaşandı. Alburgh ve St. Albans ortaokulları arasındaki erkek basketbol maçında bir anda kavga çıktı. Tribündekilerin sahaya inerek birbirlerini yumruklamaya başladıkları maçta oyun durdu ve polisler devreye girene kadar büyük bir kaos yaşandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis kavgayı ayırmak için geldiği sırada 60 yaşındaki Russell Giroux ismindeki adam kavga sırasında aldığı darbelerden sonra hastaneye kaldırıldı. Adamın hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Polis olaya ilişkin soruşturma yaptıklarını ifade etti. Giroux’un ölüm nedeninin araştırılması için adli tıbba sevk edilmesine karar verildi.