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  4. Sokak ortasında arabalarından inip kavga etmeye başladılar! Trafiği adeta kilitlediler... Yumrukların arkası kesilmedi

Sokak ortasında arabalarından inip kavga etmeye başladılar! Trafiği adeta kilitlediler... Yumrukların arkası kesilmedi

01.02.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Melbourne kentinde sokak ortasında iki kadının arasında başlayan tartışma görenleri şaşkına çevirdi. İkili arasındaki tartışma sözlü olarak başladı. Ancak kısa bir süre şiddetlenerek yumruklaşmaya döndü. Birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldıran ikili trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Avustralya’nın Melbourne kentinde sokak ortasında başlayan iki kadın arasındaki kavga kısa sürede şiddetlendi. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar birbirlerine tekme ve tokatla cevap verdi. Elwood yolu boyunca sıralanan araçlar trafik ışıklarında yeşil yanmasına rağmen kadınların kavgasından dolayı hareket edemedi.

YOLDAN GEÇENLER AYIRDI

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İki kadın arasındaki tartışmanın nedeni bilinmese de yoldan geçen kişilerin duruma müdahale ettiği belirtildi. Kavga eden kadınlar yoldan geçenlerin araya girmesi üzerine ayrıldı. Trafik olağan bir şekilde akışına devam etti.

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Avustralya melbourne city

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