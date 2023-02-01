Sokak ortasında arabalarından inip kavga etmeye başladılar! Trafiği adeta kilitlediler... Yumrukların arkası kesilmedi

Avustralya’nın Melbourne kentinde sokak ortasında başlayan iki kadın arasındaki kavga kısa sürede şiddetlendi. Diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar birbirlerine tekme ve tokatla cevap verdi. Elwood yolu boyunca sıralanan araçlar trafik ışıklarında yeşil yanmasına rağmen kadınların kavgasından dolayı hareket edemedi.

YOLDAN GEÇENLER AYIRDI

İki kadın arasındaki tartışmanın nedeni bilinmese de yoldan geçen kişilerin duruma müdahale ettiği belirtildi. Kavga eden kadınlar yoldan geçenlerin araya girmesi üzerine ayrıldı. Trafik olağan bir şekilde akışına devam etti.