12 yaşındaki kız, 70 yaşındaki adamla evlenmekten son anda kurtuldu! Erkek kardeşinin düğünü sanıyordu ama...

Kenya’nın Garissa bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Amira isimli kız çocuğu erkek kardeşinin düğünü olduğunu zannettiği için oldukça heyecanlıydı. 1 yıl önce annesini kanser hastalığı nedeniyle kaybeden, babası ve üç kardeşiyle beraber yaşayan Amira aslında düğüne dair bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı.

“BU BENİM DÜĞÜMDÜ”

Amcasının stresli telefon konuşmalarının sonunda kendisinin 70 yaşında bir adamla evlenmeye zorlandığını dile getiren Amira, “Giyecek yeni bir elbisem vardı, elime kına sürüyorlardı. Bir kutlama olacaktı, bol bol yemek yemeyi dört gözle bekliyordum. O gün akrabalarımdan biriyle otobüse bindim ve kardeşimin düğününe gideceğimiz söylendi. Heyecanlıydım. Sonradan öğrendim ki aslında bu benim düğünümdü ve ben evlenecektim” dedi.

Kendi düğünü olduğunu öğrendikten sonra büüyk bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Amira, “Akrabalarım bana destek olmak için hiçbir şey yapmadı. Herkes amcamın söylediğini yerine getirmek için hazırlık yapıyordu” diye konuştu.

ÜVEY KARDEŞİNİN İHBARI ENGELLEDİ

Kenya yasalarına göre, Kenya'nın Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni onayladığı 1990'dan beri çocuk ve çocuk evliliği yasaklanmıştı. Bu nedenle Amira’nın üvey kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri düğüne birkaç dakika kala töreni iptal etti. Polisin olay yerine gelmesinden sonra düğünün iptal edildiğini fark ettiğinde büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Amira, “Çok mutlu oldum. Bu yaşlı adamla evli olmak istemediğimi biliyordum” ifadelerini kullandı.



