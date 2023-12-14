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125 cc motor ehliyeti hangisi? 125 cc motor için hangi ehliyet gereklidir?

13.12.2023 19:19 | Son Güncelleme:
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Bireylerin trafiğe çıkıp araç kullanabilmesi için sürücü belgesi edinmesi gerekir. Ehliyet olarak da isimlendirilen sürücü belgeleri, yetkili mecralar tarafından verilen ve trafikte âdeta kimlik olarak kullanılan bir belge çeşididir. Ehliyetler, her araç çeşidine göre farklı sınıflara ayrılmaktadır. Bu araç türlerinden biri de motosikletlerdir. Motosiklet kullanabilmek için öncesinde ehliyet alınması önemlidir. Peki, 125 cc motor ehliyeti hangisidir?

125 cc motor ehliyeti hangisi? 125 cc motor için hangi ehliyet gereklidir?

Motosiklet kullanmayı sevenler için motorun gücü, ağırlığı gibi bilgiler son derece önemli konulardır. Ayrıca motosiklet ehliyeti almak isteyenlerin ilk olarak hangi ehliyet çeşidi almayı istediklerini de belirlemeleri gerekir. Motosiklet ehliyetleri kendi içerisinde de farklı kategorilere ayrıldığından her ehliyet türünün kendine özgü özellikleri vardır. Bu noktada motor ehliyeti alacakların tercih ettikleri aracın motor gücünün kaç cc olduğuna dikkat etmeleri gerekir.

A1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kaç cc motor kullanabilir? A1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kaç cc motor kullanabilir?

125 cc motor ehliyeti hangisi?

Motosiklet ehliyetleri kendi içerisinde dört farklı gruba ayrılmaktadır. M sınıfı, A sınıfı, A1 sınıfı ve A2 sınıfı olarak ayrılan bu sürücü belgelerinin her birinin farklı özellikleri ve alma koşulları mevcuttur. Motosiklet ehliyetlerini belirleyen faktörlerin başında kullanılacak aracın motor gücü ve silindir hacmi gelmektedir. Bu bağlamda 125 cc motor ehliyeti almak isteyenlerin başvurması gereken sürücü belgesi A1 sınıfı ehliyetidir.

Motosiklet araçları çoğunlukla iki tekerlekten meydana gelmektedir. Bazı modelleri üç tekerlekli de olabilmektedir. Trafiğe çıkmak ve motor kullanmak için öncesinde ehliyet alınması son derece önemli bir konudur. Seçilen motosiklet sürücü belgesine göre yaş sınırı da değişebilmektedir. Kimi ehliyetler için 18 yaşının doldurulması gerekirken kimisi için 16, kimisi için ise 24 yaşını doldurma koşulu bulunur. Bu şartlar alınacak olan sürücü belgesine göre değişir. Bu yüzden tercih edilecek motosiklet modelinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve ona göre ehliyet başvurusunda bulunulması gerekir.

125 cc motor için hangi ehliyet gereklidir?

2016 yılından önce motosiklet sürücü belgeleri yalnızca iki grup olarak bilinirken, bu tarihten sonra yapılan değişiklerle dört gruba ayrılmıştır. Bu yüzden motosiklet ehliyeti alacak olanların hangi sınıf sürücü belgesi almak istediklerini önceden belirlemesi gerekmektedir. Bu bağlamda 125 cc motor için hangi ehliyet konusu gündeme gelebilir. Motosiklet ehliyetleri dört sınıfa ayrıldığından her bir sınıfın motor gücü farklı olmaktadır.

A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kaç cc motor kullanabilir? A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kaç cc motor kullanabilir?

Silindir hacmi kısaca cc yani santimetreküp (santilitre) manasına gelmektedir. Motosikletlerin motor gücü cc olarak hesaplanabileceği gibi litre olarak da karşımıza çıkabilir. 125 cc motor gücüne sahip motosikletlerin kullanılabilmesi için A1 sınıfı ehliyete sahip olunması gerekir. Bu ehliyet türünün de belli bir yaş sınırı vardır ve bu yaş sınırı 16 şeklindedir. Motosiklet modelleri çok fazla olduğundan her aracın kendine göre farklı nitelikleri bulunmaktadır. Bu yüzden ehliyet almadan önce hangi aracın kullanılacağına karar vermek ve sonrasında sürücü belgesi başvurusunu yapmak önemlidir.

125 cc motor ehliyeti almak için gereken belgeler hangileridir?

Gerek arabalar gerekse motosikletler için ehliyet sahibi olunması en önemli altın kuraldır. Ehliyet almak isteyen kişiler başvuru yaptıktan sonra teorik ve pratik olmak üzere bazı aşamalardan meydana gelen eğitimleri alır. Bu eğitimler sonucunda yazılı sınav yapılır ve bu sınavı geçenler direksiyon sınavına girer. Direksiyon sınavından da başarılı sonuç alan bireyler motosiklet ehliyeti almaya hak kazanır.

125 cc motor ehliyeti, A1 sınıfı sürücü belgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ehliyet almadan önce birtakım belgelerin hazır olması gerekmektedir. Bu belgeler genel olarak şunlardır:

  • Kimlik belgesi fotokopisi
  • Adli sicil kaydı
  • Diploma ya da öğrenim belgesi
  • Ehliyet almaya uygun olduğunu ispatlayan sağlık raporu
  • Biyometrik fotoğraf
  • 16 yaşını doldurmuş olmak
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motosiklet 125 cc motor ehliyeti
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