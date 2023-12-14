A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? A2 sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanabilir?

Trafikte araç kullanabilmek için ehliyet denilen sürücü belgesine sahip olunması gerekir. Bu sürücü belgesi de kullanılacak aracın türüne ve motor hacmine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden öncelikli olarak hangi aracın kullanılmak istenildiğine karar verilmeli ve ona göre ehliyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Tercih edilen araca göre ehliyet sınavları da farklılık gösterebilir. A2 sınıfı ehliyet belgesi, A sınıfı ehliyet çeşitlerinden biri olarak karşımıza çıkar.

A2 sınıfı ehliyet nedir?

Kişilerin kara yollarında araç sürebilmeleri için öncesinde sürücü belgesi alması gerekir. Bunun için başvuru yapılması ve gerekli olan evrakların hazırlanması önemlidir. Sonrasında hem yazılı hem de uygulamalı sınavlara girilmekte ve bu sınavlardan başarılı olanlar ehliyet almaya hak kazanmaktadır. Ehliyet türleri kendi içerisinde de çeşitlere ayrılmaktadır.

Bu bağlamda A2 sınıfı ehliyet belgesi, motosiklet kullanmak isteyenlere resmî kurumlar tarafından verilen bir sürücü belgesidir. Bu belge, A sınıfı ehliyet türleri arasında bulunmaktadır. Her ehliyet sınıfının özellikleri farklı olmakla birlikte yaş kriterlerinde de farklılık olabilmektedir. Sadece A sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda 24 yaş sınırı varken A2 sınıfına ait ehliyet alacakların en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Bu yaş koşuluna sahip olan bireyler gerekli evrakları hazırladıktan sonra ehliyet başvurusunda bulunabilir.

A2 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Trafiğe çıkmak ve araba, motor, traktör gibi araçların kullanılabilmesi için öncelikli olarak sürücü belgesi alınması gerekir. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkmak, trafik kuralları açısından yasaktır. Birbirinden farklı özellikleriyle öne çıkan birçok ehliyet çeşidi mevcuttur. A2 sınıfı ehliyet de bu ehliyet türleri arasında bulunmaktadır. Motor kullanmak için alınması gereken ehliyet türlerinden biri olan A2 sınıf ehliyet, belli başlı şartları yerine getirmiş kişilere yetkili kurumlar tarafından verilir. Her ehliyet türü farklı bir sembol ile gösterilmektedir.

2016 senesinde A sınıfı ehliyet türlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Eski zamanlarda motosiklet kullanmak için yalnızca A2 sınıfına ait sürücü belgesi alınırken, bazı değişikler yapılmış ve bu değişiklikler neticesinde motosiklet sürücü belgeleri de kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılmıştır.

Motosiklet kullanmak isteyen kişilerin ehliyet başvuru sürecine başlamadan önce hangi motosiklet tipini kullanmak istediklerini belirlemesi gerekir. Ayrıca A2 sınıfı sürücü belgesini alanlar, iki ya da üç tekerleğe sahip motosikletleri kullanma hakkına sahiptir.

A2 sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanabilir?

A2 sınıfı ehliyet çeşidi, motosiklet kullanmak isteyen bireylere verilen ehliyet türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bu sürücü belgesini almak isteyen bireylerin motor performansı, silindir hacmi, motorun ağırlığı gibi önemli unsurları çok iyi bilmesi gerekir. Zira bu faktörler belirlendikten sonra ehliyet başvurusunun yapılması önemlidir.

Motosiklet ehliyetleri de kendi içerisinde farklı sınıflara ayrıldığından sadece A2 sınıfı ehliyet ile her motosiklet türü kullanılamamaktadır. Ancak A sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar her türlü motosikleti sürebilir. Bu bağlamda A2 ehliyet kaç cc konusunu çok iyi kavramak önemlidir.

Öncelikli olarak motor gücü 37 kilowatt’a kadar olan tüm motosikletler, A2 sürücü belgesine sahip olan kişiler tarafından kullanılabilir. Bunu cc formatında belirtecek olursak, 600 cc silindir hacmine kadar diyebiliriz. Bu ehliyet türünü almak isteyenler yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde başvurularını yapabilir.





