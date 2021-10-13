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13 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kimler oldu?

13.10.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ikinci takım oyununa çıktı. Döner çeşitlerini yapmakta olan iki takım yarışmacıları arasından bu akşamın sonunda iki kişi daha eleme adayı olmuş olacak. Peki 13 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte merak edilenler...

13 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kimler oldu?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ikinci takım oyunu için mücadele verdi. Bugün döner çeşitleri yapılırken, yeni bölüm sonunda iki kişi daha eleme adayı olmuş olacak. Peki 13 Ekim MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te Salı akşamı takım oyununu kırmızılılar kazanmıştı ve iki eleme adayı mavi takımdan çıkmıştı. Bu akşam ise iki takım da döner çeşitlerini başarılı şekilde yapmak için mutfağa girdi. Döner yarışması sonrası kazanan takım kırmızı takım oldu.

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ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Lahmacunu çıkaramayan 6 yarışmacı arasında ise bir oyun düzenlendi ve yapılan oyun sonunda eleme adayı belirlenmiş oldu. Mert potaya giden ilk isim olmuştu. Eleme potasına giden diğer iki isim ise Rabia ve Eren oldu.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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