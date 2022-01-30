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  4. 13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolon giydi! Gökhan Çıra bakın ne dedi

13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolon giydi! Gökhan Çıra bakın ne dedi

30.01.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci'ye aşk yaradı. 13 kilo veren ve sürekli spor yapan Selin Ciğerci transparan pantolon giydi. Ciğerci kendisine İzzet Yıldızhan'ın sözlerini hatırlatanlara da yanıt verdi. Gökhan Çıra da bakın eski karısına ne dedi...

13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolon giydi! Gökhan Çıra bakın ne dedi

Son dönemde verdiği kilolarla ve yeni imajıyla dikkat çeken Selin Ciğerci iddialı tarzıyla olay oldu. Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci evlilik sorularına da yanıt verdi. Ciğerci, Çıra ile evlenmeye hazırlandığı günden bir fotoğrafını paylaşıp, "Zamanı gelince. Ama gizlice nikah yapacağım... Sevdiğim arkadaşlarımla yemek" şeklinde yanıtladı. 13 kilo veren Selin Ciğerci transparan pantolonuyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci trasparan pantolonuyla verdiği pozları paylaşınca takipçilerinden "Gökhan nasıl izin verdi kız" yorumları yağdı. Gökhan Çıra ise sevgilisine "Sen benim misin? Bu ne güzellik ya" yorumunu yazdı.

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Bazı takipçileri ise Selin Ciğerci'ye "İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.

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Selin Ciğerci'nin tarzını çok beğenenler olduğu gibi "Sen de mi külot modasına uydun" diyerek eleştirenler de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
gökhan çıra çok şanslı adam bizde hayalini kuruyoruz selin tarzında biriyle ilişkiye girmeyi
allah sizi kahretsin
selin ne yaparsa yapsin suratindaki o erkeksi ifade hep belli ya

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