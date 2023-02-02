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13 Şubat öncesi son seçim anketi! Aday olacak isim tartışılırken; yüzde 1,6'lık fark dikkat çekti...

02.02.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere doğru hızla yaklaşırken, anket çalışmaları da hız kazandı. Son olarak Aksoy Araştırma yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını duyurdu. Millet İttifakı'nın adayı için tüm gözler 13 Şubat'taki toplantıya çevrilmişken; son seçim anketindeki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki yüzde 1,6'lık fark dikkat çekti. İşte son anket sonucunda çarpıcı detaylar...

13 Şubat öncesi son seçim anketi! Aday olacak isim tartışılırken; yüzde 1,6'lık fark dikkat çekti...

Seçimlere 3 ay gibi bir süre kalırken, seçim sonuçlarına yönelik yapılan anket çalışmaları da hız kazandı. Millet İttifakı'nın adayı henüz net olarak açıklanmazken, kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı söylentileri iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. CHP Genel Başkanı'nın aday olması halinde seçimi kazanıp kazanamayacağıyla ilgili tartışmalar muhalefet cephesinde gündemin en üst sırasını oluştururken, anket sonuçlarının 13 Şubat'ta yapılacak kritik toplantıda masada olacağı belirtildi.

SON SEÇİM ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Seçimler için kritik viraja girilirken, anket şirketleri de çalışmalarına hız verdi. Son olarak Aksoy Araştırma, yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anket çalışmasını sonuçları dikkat çekti.

AK PARTİ YÜZDE 33,3'LÜK OY ORANIYLA BİRİNCİ PARTİ

Son seçim anketinin sonuçlarına göre AK Parti yüzde 33,3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin oy oranının ise yüzde 7,7 olduğu görüldü.

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Böylelikle Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 41 oldu.

MİLLET İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 42,6

CHP'nin yüzde 25,5; İYİ Parti'nin ise yüzde 14,6 oy oranına sahip olduğu anket sonuçlarında Millet İttifakı'nın diğer ortakları DEVA Partisi yüzde 1,2; Saadet Partisi yüzde 1,1 ve Gelecek Partisi yüzde 0,2 olarak yer aldı.

Demokrat Parti'nin listeye giremediği ankette, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 42,6 oldu.

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İTTİFAKLAR ARASI FARK YÜZDE 1,6

Anket sonuçlarına göre ittifaklar arası fark 1,6 ile dikkat çekti.

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HDP'nin de yüzde 11,1 olarak 4. parti olduğu ankette diğer partilerin oy oranı ise toplamda yüzde 5,2 olarak yer aldı.

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