Son ankette ibre tersine döndü! 'İttifak' detayı şaşırttı: Farkı açtı, açık ara önde...

Siyasetin gündeminde Millet İttifakı'nda yaşanan gelişmeler hareketlilik yaratırken anketler dikkat de dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Altılı masanın adayının kim olacağının önümüzdeki ayın ortalarında netliğe kavuşması beklenirken son ankete ittifaklar arasındaki fark damgasını vurdu.

10 PUANLIK FARK

Dün ORC Araştırma tarafından paylaşılan anket sonuçlarında, AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,3 olarak yer almıştı.

Yoluna Millet İttifakı olarak devam eden altılı masadan sıralamaya giren CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin toplam oyu ise yüzde 47,7 olmuştu.

TABLO TERSİNE DÖNDÜ

ASAL Araştırma'nın bugün yayımladığı ankette ise tersi yönde bir tablo gözler önüne serildi. 26 ilde 2 bin 520 kişi ile 14-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçlarına kararsızlar dağıtıldıktan sonra göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %39.2

CHP: %23.8

İYİ Parti: %12.3

HDP: %10.1

MHP: %7.5

Diğer Partiler: % 7.1

Bu tabloya göre, sıralamaya giren partilerle ittifakların oy oranı ise şu şekilde oldu:

Millet İttifak: %36.1

Cumhur İttifakı: %46.7

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo ise şöyle: