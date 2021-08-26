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  4. 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlaması! Esra Ersoy'dan ilginç savunma

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlaması! Esra Ersoy'dan ilginç savunma

26.08.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra Ersoy'un Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Konu hakkında açıklama yapan Ersoy ise iddiayı yalanlayarak "20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım" dedi.

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlaması! Esra Ersoy'dan ilginç savunma

Bodrum Türkbükü’nde bulunan Kum Otel'de Esra Ersoy’un 13 yaşındaki bir erkek çocuğa istismarda bulunduğu iddia edildi. Ciciş Kardeşler olarak tanınan Esra Ersoy'un Bodrum'da 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Konu hakkında açıklama yapan Ersoy ise iddiayı yalanlayarak "20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım" dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Ersoy Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yaptı.

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Esra Ersoy, şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinden korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş. Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum."

Esra Ersoy küçük çocuğa göğsünün yarısı açıkken fotoğrafını atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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