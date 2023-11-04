13 yaşındaki çocukla ilişki yaşadı! Yasak aşkı ortaya çıkartan anneyi konuşmaması için silahla tehdit ederek korkuttu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Payton Shires'ın 13 yaşındaki bakımındaki bir çocukla yasak aşk yaşadığı ifşa edildi. Çocuğun annesi, oğluyla Shires arasında çok sayıda kısa mesaj keşfettikten sonra sosyal hizmet görevlisinin görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili şüpheleri bildirmek için durumu polise bildirdi. Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polisler ikiliye ait cinsel ilişki görüntülerine de ulaştı.

EVLERİNE GELEREK TEHDİT ETTİ

Annenin ilişkiyi fark ettiğini anlaması üzerine Payton Shires ikilinin birlikte yaşadıkları eve silahla gelerek anne ve oğlunu korkutmak istedi. Kapı zilindeki kamera sayesinde kadının verandada olduğunu gören anne polise haber verdi. Polisler olay yerine geldiğinde ise Shires'ı kafasına silah doğrultulmuş ve parmağı tetiğe dayamış halde otururken buldu.

Şüpheli, reşit olmayan biriyle yasa dışı cinsel ilişki kurmanın yanı sıra suç mağdurunu korkutmak ve suç tanığını korkutmakla suçlandı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.