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    4. 13 yaşındaki çocukla ilişki yaşadı! Yasak aşkı ortaya çıkartan anneyi konuşmaması için silahla tehdit ederek korkuttu

    13 yaşındaki çocukla ilişki yaşadı! Yasak aşkı ortaya çıkartan anneyi konuşmaması için silahla tehdit ederek korkuttu

    04.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
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    13 yaşındaki çocukla ilişki yaşadı! Yasak aşkı ortaya çıkartan anneyi konuşmaması için silahla tehdit ederek korkuttu

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Payton Shires, bakımını üstlendiği 13 yaşındaki ismi açıklanmayan çocukla ilişki yaşadı. Çocuğun annesinin cep telefonunda ikiliye ait mesajları görmesiyle yasak aşk ifade edilince Shires, anne ve oğlunun evini basarak şikayetçi olmamaları için ikiliyi silahla tehdit etti.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Payton Shires'ın 13 yaşındaki bakımındaki bir çocukla yasak aşk yaşadığı ifşa edildi. Çocuğun annesi, oğluyla Shires arasında çok sayıda kısa mesaj keşfettikten sonra sosyal hizmet görevlisinin görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili şüpheleri bildirmek için durumu polise bildirdi. Olaya ilişkin araştırmalarını derinleştiren polisler ikiliye ait cinsel ilişki görüntülerine de ulaştı.

    EVLERİNE GELEREK TEHDİT ETTİ

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    Annenin ilişkiyi fark ettiğini anlaması üzerine Payton Shires ikilinin birlikte yaşadıkları eve silahla gelerek anne ve oğlunu korkutmak istedi. Kapı zilindeki kamera sayesinde kadının verandada olduğunu gören anne polise haber verdi. Polisler olay yerine geldiğinde ise Shires'ı kafasına silah doğrultulmuş ve parmağı tetiğe dayamış halde otururken buldu.

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    Şüpheli, reşit olmayan biriyle yasa dışı cinsel ilişki kurmanın yanı sıra suç mağdurunu korkutmak ve suç tanığını korkutmakla suçlandı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki Amerika

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