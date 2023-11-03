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    4. Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı! Bacağının arkasına yapışıp dişlerini geçirdi... Sosyal medyadan paylaşınca olay oldu

    Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı! Bacağının arkasına yapışıp dişlerini geçirdi... Sosyal medyadan paylaşınca olay oldu

    03.11.2023 09:57 | Son Güncelleme:
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    Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı! Bacağının arkasına yapışıp dişlerini geçirdi... Sosyal medyadan paylaşınca olay oldu

    Tayland'ın Chon Buri eyaletinin Khao Sam Muk bölgesinde bulunan açık hayvanat bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Maymun tarafından ısırılan Taylandlı bir kadın hastanelik olurken bölgede benzer durumun sık sık yaşandığını dile getirerek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

    Tayland'ın Chon Buri eyaletinin Khao Sam Muk bölgesinde bulunan açık hayvanat bahçesini ziyaret eden 24 yaşındaki Salika Lasantier isimli bir kadın maymunun saldırısına uğradı. Üç arkadaşıyla birlikte bölgeyi ziyaret ettiklerini söyleyen Lasantier, bölgede yürüyen ve oynayan çok sayıda maymunu gördüklerini dile getirdi. Bölgede çok fazla turist olduğu için maymunların arkadaş canlısı olduğunu düşündüklerini belirten Lasantier bir anda beklemediği bir olay yaşadı.

    GERİ DÖNÜP SALDIRDI

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    Bir maymunun kendisi ve arkadaşının yanından geçtiği sırada herhangi bir kötü durumun yaşanmadığını ifade eden Lasantier, "Geri sıçradı ve bacağımdan ısırdı. Manzaraya bakarken maymunu bunu yapmaya neyin motive ettiğini bilmiyorum. Gerçekten her şey beklemediğim bir anda yaşandı" dedi.

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    Arabasına koşarak en yakın hastaneye giden Lasantier'e ilk yardım yapıldı, dikiş atıldı ve tetanos, kuduz ve çiçek hastalığı da dahil olmak üzere üç iğne yapıldı. Hastanede doktorların kendisine maymunların kurbanı olan ilk turist olmadığını söylediğini de sözlerine ekledi

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland maymun

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