13 yıl sonra gelen itirafla yasak aşk ortaya çıkmıştı! Olanları kabul etmeyen koca: Eşimi ölene kadar seviyorum

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden K.T., eşi V.T. ve K.T.‘nin kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı.

K.T. ve kardeşi, Bayram Tosun’u öldürdükten sonra attıkları Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi. Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı. Yapılan aramada çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

KAFATASI, KEMİK VE AYAKKABI BULUNDUĞU İDDİASI

Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun’un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun’a ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi.

''EŞİMİ ÖLENE KADAR SEVİYORUM''

Tosun olayıyla ilgili gözaltı süreleri dolan, K.T., eşi V.T. ve K.T.'nin kardeşi K.B. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Katıldığı tv programında ve sonrasında olduğu gibi adliyeye sevk edilirken de cinayeti kabul etmeyen Veysel Turhan, “Sizin sorularınıza verecek cevabım yok. Gerekli mercilere verdim cevabımı. Eşimi ölene kadar seviyorum. Evlendiğimden dolayı hiçte pişman değilim” diye konuştu.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüphelilerin, ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderileceği bildirildi.

''ALKOL ALIP BİRLİKTE OLDULAR''

Tosun'un eşi İmran canlı yayında, "Eşim, iş arkadaşı V.T.'nin eşi K.T. ile alkol aldıktan sonra birlikte oldu" demiş, K.T.’nin bu sözleri reddetmesinin ardından görümcesi Hacer ile yüzleşmesindeki savunması herkesi şaşırtmıştı. K.T., ''Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer’e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım'' demişti.

(İHA)

