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  4. 14 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Hayatımın Şansı reyting birincisi kim?

14 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Hayatımın Şansı reyting birincisi kim?

14.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Kanal D'de O Kız, Star Tv'de Çöp Adam, Show Tv'de Sipahi ve Fox Tv'de Hayatımın Şansı yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

14 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Hayatımın Şansı reyting birincisi kim?

14 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 14 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Hayatımın Şansı reyting birincisi kim? İşte tüm detaylar...

14 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ATV ANA HABER ATV

7 COP ADAM STAR TV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 O KIZ KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 COP ADAM STAR TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV


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Reyting sonuçları ele

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