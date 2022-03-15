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  4. 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora darp! Vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı

14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora darp! Vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı

15.03.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda muayene olmak için gelen Uzman Çavuş A.A. iddiaya göre Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer'i darp etti. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora darp! Vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı

Muğla Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., dün saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZLÜĞÜ KIRILDI, VÜCUDUNDA KIZARIKLIK OLUŞTU

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarimer ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre Tarimer'i darbetti. Dr. Tahir Tarimer'in vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi konulan A.A. ameliyat edildi.

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(DHA)

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Muğla
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