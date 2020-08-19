14 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı! İşte dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri...

Geçmişe ilişkin her türlü belge, yapı ve eserin korunarak sergilendiği müzeler, kültür turizminin en önemli unsurlarından biridir. Eğlence ve turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte müzelere yapılan ziyaretler her geçen gün artıyor. Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan her müze ayrı ayrı değerli olsa da bazıları hepsinden daha popüler. İşte 2019 yılının verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri…
LOUVRE MÜZESİ- PARİS
Dünya çapında en çok ziyaretçi alan müzelerin başında Louvre Müzesi geliyor. Fransa’nın simgelerinden biri olan müze, 2019 yılında 14,1 milyon ziyaretçiyle rekor kırmış durumda. Müzenin oldukça geniş bir koleksiyonu bulunuyor. Toplam 8 bölümden oluşan yapı 72.735 metrekarelik büyük bir alan üzerine kurulu. 35.000 eserin bulunduğu müzede, Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa, Michelangelo’nun Ölmekte Olan Köle heykeli, resim sanatının başyapıtlarında Eugène Delacroix'nın herkesin aşina olduğu tablosu Halka Yol Gösteren Özgürlük gibi eserler sergileniyor.
ÇİN ULUSAL MÜZESİ- PEKİN
Louvre’ndan sonra dünyanın en fazla ziyaret edilen müzesi olan Çin Ulusal Müzesi, 200.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu. 2003 yılında iki ayrı müzenin birleşmesiyle açılan Çin Ulusal Müzesi, Pekin’in en önemli meydanlarından biri olan Tiananmen’de yer alıyor. Çin Ulusal Müzesi’nin 48 ayrı sergi salonu bulunuyor. Müzenin tamamını gezmek isteyen sanat ve tarih severler en az 2 gününü burada geçiriyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon kişi tarafından ziyaret edilen müze, Çin’in kültür ve tarihi hakkında önemli bilgiler sunuyor.
METROPOLİTAN MÜZESİ- NEW YORK
Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğini yaptığı Metropolitan Müzesi (The Met), dünyanın en büyük sanat galerilerinden biri. Central Park’ın içinde yer alan müzede, Picasso’dan Degas’a Bruegel’den Monet’e kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri sergileniyor. Görkemli ve büyük bir yapısı bulunan Metropolitan Müzesi iki milyondan fazla esere sahip. Bu sebeple her yıl yaklaşık 9 milyon sanatsever tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.
BRİTİSH MUSEUM- LONDRA
Londra, kendine özgü mimarisi ve tarihiyle pek çok müzeye ev sahipliği yapıyor. Bu müzeler arasında British Museum 8 milyonluk ziyaretçi sayısıyla en popüler müzelerin başında yer alıyor. Şehrin tam merkezinde konumlanan müzede, dünyanın farklı yerlerinden toplanan binlerce eser, 10 farklı alanda sergileniyor. Müze girişinden temin edilecek broşürlerle geziyi daha planlı hale getirmek mümkün. Rosetta Taşı, Katebet Mumyası, Samuray Kıyafeti, Taharqa Sfenksi mutlaka görülmesi gereken eserler arasında yer alıyor.
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