14 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı! İşte dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri...

Geçmişe ilişkin her türlü belge, yapı ve eserin korunarak sergilendiği müzeler, kültür turizminin en önemli unsurlarından biridir. Eğlence ve turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte müzelere yapılan ziyaretler her geçen gün artıyor. Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan her müze ayrı ayrı değerli olsa da bazıları hepsinden daha popüler. İşte 2019 yılının verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri…

LOUVRE MÜZESİ- PARİS

Dünya çapında en çok ziyaretçi alan müzelerin başında Louvre Müzesi geliyor. Fransa’nın simgelerinden biri olan müze, 2019 yılında 14,1 milyon ziyaretçiyle rekor kırmış durumda. Müzenin oldukça geniş bir koleksiyonu bulunuyor. Toplam 8 bölümden oluşan yapı 72.735 metrekarelik büyük bir alan üzerine kurulu. 35.000 eserin bulunduğu müzede, Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa, Michelangelo’nun Ölmekte Olan Köle heykeli, resim sanatının başyapıtlarında Eugène Delacroix'nın herkesin aşina olduğu tablosu Halka Yol Gösteren Özgürlük gibi eserler sergileniyor.

ÇİN ULUSAL MÜZESİ- PEKİN