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    4. 14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Ölümünden saatler öncesinde sosyal medyadaki paylaşımı ortaya çıktı

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Ölümünden saatler öncesinde sosyal medyadaki paylaşımı ortaya çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 08:49
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    İngiltere'nin Darlington şehrinde 14 yaşındaki Scarlett Vickers isimli bir kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Küçük kızın cansız bedeni aile evindeki odasında bulundu. Göğsüne aldığı bir bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen Vickers'in ölümünden sadece saatler öncesinde aynı odadan sosyal medya paylaşımı yaptığı belirtildi.

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Ölümünden saatler öncesinde sosyal medyadaki paylaşımı ortaya çıktı

    MYNET|DIŞ HABERLER Anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki bir kızın son paylaşımı ölü bulunduğu odada vefatından sadece birkaç saat önce kaydedildi. Mahkeme belgeleri, 48 yaşındaki Simon Vickers ve 44 yaşındaki Sarah Hall adlı ebeveynlerin her ikisinin de çocuklarını öldürmekle suçlandığını gösterdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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    14 yaşındaki genç kızın son TikTok paylaşımında aynı odada ayna karşısında bir selfie çekilerek TikTok'tan paylaştığı görüldü. Siyah-beyaz paylaşımına Vickers'in "Lütfen dağınıklığı görmezden gelin" dediği ifade edildi.

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    cinayet
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