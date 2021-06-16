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14 yaşındaki kız çocuğu samanlık baygın halde bulundu

16.06.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu evlerinin yakınındaki bir samanlıkta baygın halde bulunurken, hastanede tedavi altına alındı.

14 yaşındaki kız çocuğu samanlık baygın halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çetibeli Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Ö.K’dan ailesi öğlen saatlerinden itibaren haber alamadı.

SAMANLIKTA BAYGIN HALDE BULUNDU

Ailesinin Jandarmaya kayıp ihbarı vermesinin üzerine Marmaris İlçe Jandarma ekipleri , AFAD ve mahalle sakinlerinin aramaları sonucunda kız çocuğu evlerinin yakınındaki bir samanlıkta baygın halde bulundu.

14 yaşındaki kız çocuğu İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çağrılan ambulans ile Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama gelmez iken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)


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