14 yaşındaki öğrencisiyle yaşadığı cinsel birliktelik polise gönderilen gizemli maille ortaya çıktı! Tüm detayları tek tek anlatmış

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinin Newton bölgesinde 38 yaşındaki Lydia Pinto isimli bir öğretmen isimsiz bir kaynaktan gelen ihbarın ardından Ekim ayı ortasından bu yana polis teşkilatı üyeleri tarafından soruşturma altında tutuluyor. Öğretmene yönelik iddiaları içeren bir mailin polislere iletilmesinden sonra Pinto'nun öğrencisine cinsel saldırılarının birkaç yıldır devam ettiği ve artık bir yetişkin olan mağdurun sürekli olarak saldırıya uğradığı iddia edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden öğretmenin mağduriyet yaşadığı öğrencisinin kimliği gizli tutularak yapılan açıklamada maildeki durumu kabul ettiği söylendi. Pinto, birinci derece ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve iki kez ikinci derece cinsel saldırı ile suçlandı. O zamandan beri gözaltına alındı ve Somerset İlçe Hapishanesinde tutuluyor.