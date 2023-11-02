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    4. Çıplak bir şekilde sokak dolaşıyordu! Kendisine müdahale etmek isteyen polisin aracını çalıp kaçtı... Ortalığı birbirine kattı

    Çıplak bir şekilde sokak dolaşıyordu! Kendisine müdahale etmek isteyen polisin aracını çalıp kaçtı... Ortalığı birbirine kattı

    02.11.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas bölgesindeki sokakta çıplak bir şekilde dolaşan adam ortalığı birbirine kattı. Kendisini fark eden polis memurlarıyla kaza eden adam polisin devriye aracını çalarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken bir arabaya çarptı. Olayda iki kişinin ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas bölgesinde Blue Diamond Road ve Buffalo Drive yakınlarındaki sokakta çıplak bir adamın dolaştığı ihbarı yapıldı. Sokağın ortasında çıplak bir şekilde dolaşan kişinin kimliğinin Clyde Cabulisan olarak açıklandığı belirtildi. Polislerin olaya müdahale etmesi üzerine memurlar ve Cabulisan arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın fiziksel bir kavgaya dönüşmesi üzerine Cabulisan memurun şapkasını düşürüp onu yere ittirdi ve polis aracını çalarak olay yerinden uzaklaştı.

    ARKASINDAN KOŞTU

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    Polis aracını gasp ettikten sonra Rainbow üzerinden kuzeye yönelen Cabulisan, ters yönden trafiğe çıktı ve başka bir araca çarparak durabildi. O sırada Cabulisan'ı polis memurlarının koşarak takip ettiği görüldü.

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    Kazada direksiyonundaki 34 yaşındaki bir kadın ile 43 yaşındaki bir erkek yolcunun ciddi şekilde yaralandığını belirtildi. Kazada Cabulisan da ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmadan önce gözaltına alındı.

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    Perşembe günü mahkemeye çıkması beklenen Cabulisan soygun, devlet görevlisine itaatsizlik ve insanları/mülkleri tehlikeye atmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

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    polis Amerika çıplak

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