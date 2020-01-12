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  4. 14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık hafızasıyla şaşırtıyor!

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık hafızasıyla şaşırtıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 20:07 | Son Güncelleme

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre’nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da tanışan Yunus Emre’nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor. Yunus Emre'nin babası ''Profesörler dahi Yunus Emre'nin bu sistemi nasıl çözdüğünü açıklayamıyor'' dedi.

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık hafızasıyla şaşırtıyor!

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık’ın bir sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiği Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndaki sohbetin görüntüleri basına dağıtılınca tüm Türkiye onu tanımış oldu.

Yunus Emre kendine sorulan tarihin hangi güne denk geldiğini anında söyleyebilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte tüm Türkiye’yi şaşırtmıştı.

Hayali sınıf öğretmeni olmak olan Yunus Emre'nin ailesi onun bu durumuna uygun bir eğitim alması için çaba gösteriyor.

Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Aile, Yunus Emre’nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.

"ONUN ÇOK FARKLI BİR DÜNYASI VAR"

Yunus Emre'de 'Asperger Sendromu' olduğunu söyleyen baba Murat Sağlık, "Yunus Emre'nin çoğu yeteneğini bizlerde sonradan keşfettik. Yunus Emre'nin daha bilmediğimiz birçok yeteneği var. Şu an bildiklerimizi de tesadüfen öğrendik. Çünkü onun çok farklı bir dünyası var. Keşfedemiyoruz. Kapalı bir kutu olarak görüyorum'' diye konuştu. (DHA)

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