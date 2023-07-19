14 yaşındayken evinden ayrıldı! Tam 40 yıldır mağarada yaşıyor... Modern dünyadan tamamen uzaklaştı

87 yaşındaki Pedro Luca , 40 yılı aşkın bir süredir modern bir mağara adamı olarak yaşıyor. Arjantin’deki ücra dağların birinde kendisine inşa ettiği mağarada 40 yılı aşkın süredir yaşadığını ifade eden Luca, San Pedro de Calalao'da büyükbabası tarafından büyütüldükten sonra ilk olarak 14 yaşında evden ayrıldı. Tecritte yaşamayı tercih ederek, evini inşa etmek için San Pedro de Colalao'ya geri dönmeden önce Bolivya'ya kömür taşıma işine girdi. Kömür işçiliğinin sonrasında ise kendisine uygun olarak gördüğü bir dağda mağaradan yapılan evini inşa etti.

“BASİT BİR HAYAT TARZI İSTİYORDUM”

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin basit bir yaşam tarzı olduğunu ifade eden Luca, “Ormanları her zaman çok seviyordum. Basit bir hayat tarzı istiyordum. Çocukken mağaralarda oynardım. Buralarda hayvan armaya gelirdim. O zamanlar kendi kendime buralarda yaşamanın hayalini kurardım. Kendime neden burada yaşamayı seçtiğimi hiç sormadım” dedi.

HERKES ONU GÖRMEK İSTİYOR

Yaşadığı bölgede akan su ve elektrik olmadığını ifade eden Luca, yakından bir dereden iç suyu aldığını ve hayvanları vurarak yemek bulduğunu söyledi. Elektriği olmadığı için küçük radyosunu pille çalıştıran Luca bölgede kendisini görmek isteyen insanlar için gezi turları düzenlendiğini dile getirdi.