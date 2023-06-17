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  4. Skandal görüntüler! Sokakta sızan sarhoş kadını kaçırıp tecavüz etti... Bir de fotoğraflarını çekip şantaj yaptı

Skandal görüntüler! Sokakta sızan sarhoş kadını kaçırıp tecavüz etti... Bir de fotoğraflarını çekip şantaj yaptı

17.06.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’in Cardiff bölgesinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülke basınında geniş yankı uyandırdı.20 yaşındaki Preet Vikal isimli bir adamın sokakta sızan sarhoş bir kadını kucağına alarak evine götürdüğü anlar yer aldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri Vikal’ın kadına tecavüz ettiğini ve fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını belirtti.

Galler’de bir üniversite öğrencisinin sokakta sızan sarhoş bir kadını kucağına alıp kaçırarak yurduna götürdüğü anlarda kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri olay yarattı. 20 yaşından Preet Vikal kendisini tanımayan kurbanıyla aynı barda eğlendikten sonra ismi açıklanmayan kurbanını gece boyunca adım adım takip ettiğini belirtti. O geceye dair yaşananları hatırlamadığını söyleyen ism açıklanmayan kurban Vikal’ın kendisini tehdit etmesi üzeri durumu polise şikayet etti.

CEZASI KESİNLEŞTİ

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Vikal’ın kurbanın yakın bir arkadaşına fotoğrafları göndermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Söz konusu geceye dair güvenlik kameraları incelendi. Vikal’ın kadını kucaklayarak yurduna götürdüğü açık bir şekilde görülürken genç adam tecavüz iddialarını reddetti.

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Mahkeme güvenlik kamerası görüntülerinde kurbanın olayları algılamayacak kadar sarhoş olduğunu ve cinsel birlikteliğin rızaya dayalı olmadığını tespit etti. Vikal 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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tecavüz Galler sarhoş

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