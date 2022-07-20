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14 yıl boyunca kendisinden saklanan sırrı öğrenince ailesini katletti! Acımadan hepsini öldürdü

20.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Mason Wayne Sisk isimli genç, 2019 yılında babasını, üvey annesini ve üç küçük kardeşini vurarak öldürmekten yargılanıyor. Mahkeme karşısına çıkan Sisk’in ailesine yönelik şiddet eğiliminde başka cinayet yöntemlerini denediği de ortaya çıktı.

14 yıl boyunca kendisinden saklanan sırrı öğrenince ailesini katletti! Acımadan hepsini öldürdü

Alabama'da yaşayan 16 yaşındaki Mason Wayne Sisk, babası John Sisk ve üvey annesi Mary Sisk ile üç kardeşi, altı yaşındaki Grayson, beş yaşındaki Aurora ve altı aylık Colson'ı öldürmekle suçlanıyor. 2019 yılının Eylül ayında henüz 14 yaşındayken ailesinin biyolojik ailesi olmadığını öğrendi. Ailenin en büyük çocuğu olan Mason Wayne Sisk, diğer kardeşlerinin doğumundan önce evlat edinilmişti. Ailesiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra çok sinirlenen ve öfke nöbetleri getiren Mason Wayne Sisk, daha önce de annesini öldürmek için planlar yapmıştı. Annesinin şiddetli alerjisi olmasına rağmen annesinin kahvesine fıstık ezmesi katan Mason Wayne, uzun bir süre bu eylemine devam etmişti.

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POLİSLER ŞOKE OLDU

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2 Eylül 2019 tarihinde 14 yaşındaki Mason Wayne, polise bir ihbarda bulunarak evinin üst katından silah sesleri geldiğini ve kendisinin bodrum katında saklandığını söyledi. Polis ekipleri olay yerinde geldiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

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Mason Wayne’in dışındaki 5 aile üyesi de kanlar içinde yerde yatıyordu. Bodrum katında saklandığı yerde polisi görünce ağlamaya başlayan Mason Wayne ifadesine başvurulmak üzere götürüldü. Olaya dair çelişkili ifadelerde bulunan Mason Wayne uzun süren sorgulamalar sonucunda ailesini öldürdüğünü itiraf etti.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

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Olayın öncesinde anneannesinin evinden bir silah çaldığı tespit edilen Mason Wayne, ailesini öldürdüğü için pişman olmadığını dile getirerek, “Yaptığım eylemden ötürü pişman değilim” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Amerika aile
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