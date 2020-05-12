14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı'dan doğum günü kutlaması

Ünlü şarkıcı Çelik ile eski manken Buket Saygı 14 yıl önce boşanmışlardı. Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı.

Çelik çektiği videoyu Instagram hesabından videosunu paylaştı.

Çelik "Pasta bulamadık ne yapalım" derken , şarkıcının çekim yaptığını fark eden Buket Saygı ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dedi. Çelik kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı.

Buket Saygı ile Çelik 2002 yılında evlenmişti. 2005 yılında boşanan Çelik ve Buket Saygı'nın Atilla Ata isimli bir erkek çocukları var

