MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı'dan doğum günü kutlaması

14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı'dan doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 22:29 | Son Güncelleme

14 yıl önce boşanan Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı.

Ünlü şarkıcı Çelik ile eski manken Buket Saygı 14 yıl önce boşanmışlardı. Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı.

Çelik çektiği videoyu Instagram hesabından videosunu paylaştı.

Çelik "Pasta bulamadık ne yapalım" derken , şarkıcının çekim yaptığını fark eden Buket Saygı ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dedi. Çelik kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı.

5c470f7161361f20548bf352

Buket Saygı ile Çelik 2002 yılında evlenmişti. 2005 yılında boşanan Çelik ve Buket Saygı'nın Atilla Ata isimli bir erkek çocukları var

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Bergüzar Korel: Gördüğümde sinir oluyordum!Bergüzar Korel: Gördüğümde sinir oluyordum!
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin'den kötü haber: Testi pozitif çıktı!

Kremlin'den kötü haber: Testi pozitif çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MYK öncesi açıklama

'Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak'

'Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak'

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Abdullah Gül'ün yıllar sonra ortaya çıkan 'Erdoğan ricası'

Abdullah Gül'ün yıllar sonra ortaya çıkan 'Erdoğan ricası'

Personeline 2 bin TL destek

Personeline 2 bin TL destek

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

O isme sert tepki! 'Reklam için beni kullanma'

O isme sert tepki! 'Reklam için beni kullanma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bergüzar Korel: Gördüğümde sinir oluyordum!

Bergüzar Korel: Gördüğümde sinir oluyordum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

Örümcek Adam Eve Dönüş konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam Eve Dönüş ne zaman çekildi?

Örümcek Adam hayranları ekran başına

Gurbetçi Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Gurbetçi Şaban konusu nedir?

Gurbetçi Şaban nerede çekildi?

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet konusu nedir, oyuncuları kimler? Gürbüz Hadi Allah'a Emanet ne zaman çekildi?

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet ekranlarda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.