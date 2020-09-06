15 bin dolarlık kral dairesinde kalan Deniz Seki'den kilo açıklaması!

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'da bir otelde sahne aldı. Yalova'daki bir termal otelde konser veren sanatçı Deniz Seki, konuklar arasında yer alan sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü ile de düet yaparak izleyenlere müzik şöleni sundu. Otelin 15 bin dolarlık kral dairesinde kalan ve karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini bir gün uzattığını belirten Deniz Seki, "Çok fazla ülke gezdim. Güzel otelleri çok severim. Ben böyle bir odayla karşılaşmadım. Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik" dedi.

Deniz Seki konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi.

"BEŞ AY OTURDUM, ÇOK SIKILDIM"

Yaz sezonunun çok güzel geçtiğini ve aktif bir döneme girdiğini ifade eden Seki, "Temmuzdan bu yana sürekli çalışıyoruz çok şükür. Beş ay oturdum ve çok sıkıldım. Ekibimle beraber işlerimiz çok güzel gidiyor. Konserlerimiz de öyle, bütün arkadaşlarımın da kapıları yolları açılsın inşallah. Nazarlardan uzak diyoruz. İnşallah en kısa zamanda artık bu virüsü konuşmadan konserlerden konsere koştuğumuz zamanlarda beraber olalım" dedi.