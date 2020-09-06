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  4. 15 bin dolarlık kral dairesinde kalan Deniz Seki'den kilo açıklaması!

15 bin dolarlık kral dairesinde kalan Deniz Seki'den kilo açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

Deniz Seki, Yalova'da bir otelde konser verdi. Dinleyicilerin kulaklarının pasını silen sanatçının kaldığı kral dairesinin fiyatının 15 bin dolar olduğu öğrenildi. Seki, odayı çok beğendiği için otelde kalma süresini 1 gün daha uzattığını söyledi. Seki ayrıca kilolarıyla ilgili de konuştu.

15 bin dolarlık kral dairesinde kalan Deniz Seki'den kilo açıklaması!

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Çeşme'deki programlarının ardından Yalova'da bir otelde sahne aldı. Yalova'daki bir termal otelde konser veren sanatçı Deniz Seki, konuklar arasında yer alan sanatçılar Niran Ünsal ve Metin Özülkü ile de düet yaparak izleyenlere müzik şöleni sundu. Otelin 15 bin dolarlık kral dairesinde kalan ve karşılaştığı konfor nedeniyle konaklama süresini bir gün uzattığını belirten Deniz Seki, "Çok fazla ülke gezdim. Güzel otelleri çok severim. Ben böyle bir odayla karşılaşmadım. Ekibimle birlikte geldik, birbirimizi kaybettik" dedi.

Deniz Seki konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi.

"BEŞ AY OTURDUM, ÇOK SIKILDIM"

Yaz sezonunun çok güzel geçtiğini ve aktif bir döneme girdiğini ifade eden Seki, "Temmuzdan bu yana sürekli çalışıyoruz çok şükür. Beş ay oturdum ve çok sıkıldım. Ekibimle beraber işlerimiz çok güzel gidiyor. Konserlerimiz de öyle, bütün arkadaşlarımın da kapıları yolları açılsın inşallah. Nazarlardan uzak diyoruz. İnşallah en kısa zamanda artık bu virüsü konuşmadan konserlerden konsere koştuğumuz zamanlarda beraber olalım" dedi.

Son zamanlar da kilosuyla gündeme gelen Deniz Seki, diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'la çalıştığını söyledi. Gündeme gelen fotoğraflara inanamadığını ifade eden Seki, "Böyle konuşunca da önümüzdeki hafta yine haber olacak. Bende insanları bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçerken böyle haberlerle meşgale etmek istemiyorum. Şeyda benim hayatımdaki mucizem. Her geçen gün daha da kilo veriyoruz. Daha da sağlıklı yaşama doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Seki, diyette olduğunu ifade ederek, "Kostümüm Tolga Çam imzalı. Daha iki gün önce prova yaptık. Bugün giydim, yine hafif bollaşmış. Günden güne vücut şekle giriyor. Diyetim devam ediyor. Yemek paketlerimle geziyorum, daha ne yapayım. 'Aç mısın?' diye sor, evet açım" diye konuştu.

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