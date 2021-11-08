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  4. 15 sözleşmeli personeli alımı! Sağlık Bakanlığının kararı Resmi Gazete'de

15 sözleşmeli personeli alımı! Sağlık Bakanlığının kararı Resmi Gazete'de

08.11.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 sözleşmeli bilişim personeli alımı için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 15 personel alımının şartları ve nasıl başvuru yapacağı duyuruldu.

15 sözleşmeli personeli alımı! Sağlık Bakanlığının kararı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı 15 personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Sağlık Bakanlığı
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