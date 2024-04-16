2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusunun verdiği tarihler sosyal medya gündem yarattı! Kehanetlerine inanan da vardı dalga geçen de...

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve gelecekten geldiğini söyleyerek kehanetlerini birbiri ardına sıralayan Eno Alaric isimli kullanıcının 2024 yılının geri kalan ayları için yaptığı öngörüler de sosyal medyada gündem oldu. Sözde zaman yolcusunun kehanetleri arasında Üçüncü Dünya Savaşı'ndan, uzaylıların Dünya'ya gelişine kadar pek çok detay yer aldı.

TikTok'tan yaptığı yarım milyonu aşkın paylaşımında Alaric, "15 Mayıs: Şampiyon olarak bilinen bir uzaylı, 10.000 insanı yaşanabilir başka bir gezegene götürmek için Dünya'ya iniyor. 27 Mayıs: İkinci iç savaş, Teksas'ın ülkenin geri kalanından ayrılmasıyla başlar. 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcını kutlamak için diğer ülkeler de katılacak. 12 Haziran: Kayıp uzuvların yeniden büyümesini sağlayan Climafruit adlı bir meyve keşfedildi. 4 Temmuz: Hem insanlara hem de şempanzelere konuşabilen ilk insan-şempanze melezi yaratıldı. 19 Temmuz: "Zihin fırtınası" adı verilen yeni bir tür fırtına, insanların çıldırmasına ve insanlara saldırmaya başlamasına neden oluyor" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü zaman yolcusunun paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Nedense tüm olaylar Amerika'da yaşanıyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir Simpsons bölümü çıkmadan inanmam" yorumunu ekledi.