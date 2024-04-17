Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Mağazadaki soyunma kabininin perdesindeki deliği fark edince şoke oldu! Sosyal medyadan 'gözetleme deliği' notuyla ifşa etti

    Mağazadaki soyunma kabininin perdesindeki deliği fark edince şoke oldu! Sosyal medyadan 'gözetleme deliği' notuyla ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.04.2024 13:58
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta "snorkellingmeatball" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın mağazadaki soyunma kabininde bir deliği fark ettiğinde şoke oldu. Giyim mağazasında kadın soyunma odasındaki 'gözetleme deliği' TikTok'ta bir tartışmanın fitilini ateşledi. O paylaşıma binlerce yorum geldi.

    TikTok'tan yapılan paylaşımda mağazada kıyafet denemesi yapmak için kabinlere yönelen bir kadın hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Genç kadın soyunma odasının perdesindeki delikleri göstererek, "Bir göz atmamızı ister misiniz?" notunu ekledi. Paylaşım o iki milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu uygunsuz bulduğunu dile getirerek yorumlarda itiraz etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir arkadaşınızla alışveriş yapıyorsanız ve kapıyı içeriden kilitleyerek tüm kapıyı açmak istemiyorsanız iyi olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen taciz kabul edilemez" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

    Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

     Bekaret itirafından sonra çıplak pozunu paylaştı! Olay paylaşım

    Bekaret itirafından sonra çıplak pozunu paylaştı! Olay paylaşım

     Kızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz etti

    Kızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz etti

     Ölen amcasını tekerlekli sandalyeyle bankaya götürüp kredi çektirmeye çalıştı

    Ölen amcasını tekerlekli sandalyeyle bankaya götürüp kredi çektirmeye çalıştı

     Sevgilisi sayısı 500'ü aştı! Açık büfe gibi: Özeli arıyorum

    Sevgilisi sayısı 500'ü aştı! Açık büfe gibi: Özeli arıyorum

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hırsızlık yaptığı mağazaya iş başvurusunda bulundu! Kamerada ortaya çıktıHırsızlık yaptığı mağazaya iş başvurusunda bulundu! Kamerada ortaya çıktı
    Dansa kendisini kaptıran gelin hastanelik olduDansa kendisini kaptıran gelin hastanelik oldu
    Kızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz ettiKızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz etti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok mağaza soyunma
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Sosyal medya bu olayı konuşuyor! 'Bombacı Mülayim' polis çıktı

    Sosyal medya bu olayı konuşuyor! 'Bombacı Mülayim' polis çıktı

    Osman Kavala çıkışı MHP'yi kızdırdı! Selvi'ye çok sert tepki

    Osman Kavala çıkışı MHP'yi kızdırdı! Selvi'ye çok sert tepki

    Kızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz etti

    Kızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz etti

    Soyunma kabinindeki gözetleme deliğini böyle ifşa etti

    Soyunma kabinindeki gözetleme deliğini böyle ifşa etti

    Dansa kendisini kaptıran gelin hastanelik oldu

    Dansa kendisini kaptıran gelin hastanelik oldu

    Ölen amcasını tekerlekli sandalyeyle bankaya götürüp kredi çektirmeye çalıştı

    Ölen amcasını tekerlekli sandalyeyle bankaya götürüp kredi çektirmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

    Günün fırsat ürünleri burada! Ünlü markalar, çok uygun fiyatlar...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.