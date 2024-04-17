Mağazadaki soyunma kabininin perdesindeki deliği fark edince şoke oldu! Sosyal medyadan 'gözetleme deliği' notuyla ifşa etti

TikTok'tan yapılan paylaşımda mağazada kıyafet denemesi yapmak için kabinlere yönelen bir kadın hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Genç kadın soyunma odasının perdesindeki delikleri göstererek, "Bir göz atmamızı ister misiniz?" notunu ekledi. Paylaşım o iki milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü durumu uygunsuz bulduğunu dile getirerek yorumlarda itiraz etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir arkadaşınızla alışveriş yapıyorsanız ve kapıyı içeriden kilitleyerek tüm kapıyı açmak istemiyorsanız iyi olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu resmen taciz kabul edilemez" yorumunu yaptı.