Rus sosyal medya fenomeni Maxim Lyutyi bebeğini açlıktan öldürdü! Yiyecek yerine güneş ışığıyla besliyordu

44 yaşındaki çiğ gıda blog yazarı Maxim Lyutyi yenidoğan bebeğinin yemek yerine güneş ışığıyla beslenmesini öngören bir diyet programı uyguladı. Lyutyi'nin ismi açıklanmayan bir aylık oğlu, kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle "zatürre ve zayıflıktan" öldü. Olaya ilişkin görülen son duruşmada Lyutyi suçunu itiraf etti.

BEBEĞİNİN ÜZERİNDE ADETA DENEY YAPTI

Rusya'nın Soçi bölgesindeki mahkemede Lyutyi'nin bebeğin esas olarak güneş ışığıyla beslenmesinde ısrar ederek kasıtlı olarak ağır bedensel zarara neden olmaktan suçlu bulunduğunu duydu. Rus baba, yeni doğmuş bebeğini, insanların uzun süre yiyecek ve susuz kaldığı ve güneşle beslendiği bir diyet olan prana yiyerek büyütmek istiyordu. Karısının oğlunu emzirmesine kesinlikle izin vermiyordu.

Lyutyi'ye yakın bir kaynak babanın bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir gün boyunca ona soğuk su döktüğünü söyleyerek, "Çocuk üzerinde deneyler yaparak onu tamamen güneşle besledi. Sonra da bu şekilde yemek yiyebileceğinizi başkalarına duyurmak istedi. Küçük vücut bu istismara dayanamadı; bitkinlik gelişti ve nefes alma sorunları ortaya çıktı" dedi.

GİZLİCE BEBEĞİNİ EMZİRMEYE ÇALIŞTI

Lyutyi'nin eşi ve bebeğinin annesi olan Mironova'nın yakınları yenidoğan oğlunu emzirmeye çalıştığını söyledi. Mironiva'nın ismi açıklanmayan bir akrabası genç kadının Lyutyi'den korktuğunu söyleyerek, "Birçok kez onu terk etmek istedi ama bir türlü başaramadı. Oğlunu sadece güneş yiyen bir adam olarak yetiştirmek istiyordu. Onu bebeğini beslememeye zorladı. Gizlice bebeği emzirmeye çalışıyordu ama Maxim'den çok korkuyordu" diye konuştu.