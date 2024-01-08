15 yaşındaki yeğeni ve kocasının ilişkisi olduğunu zannetti! Penisini keserek intikam aldı... "Karımı affettim"

Brezilya'nın Sao Paulo kenti yakınlarındaki Atibaia bölgesinde 34 yaşındaki Daiane dos Santos Farias isimli bir kadın kocasının kendisini 15 yaşındaki yeğeniyle aldattığını düşündü. Kollarını ve bacaklarını iç çamaşırıyla yatağa bağladıktan sonra kocasının penisini ustura yardımıyla kesen kadın, cinsel organı ise bir bataklığa attığını söyledi. Olayın ardından yerel polise teslim olan kadın, kocasının 15 yaşındaki yeğeniyle ilişki yaşadığını düşünerek intikam almak için bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti.

"KARIMI AFFETTİM"

Hastanede gördüğü tedavinin sonrasında iyileşen ismi açıklanmayan eş olayın çok hızlı gerçekleştiğini dile getirerek, "Başlangıçta cinsle organımı sıkıyordu. Canımın acımaya başlaması üzerine onu ittim. Elimi organın üzerine koydum ve çok fazla kan fışkırıyordu ve 'Bunu neden yaptın?' diye sordum. Karımı affettim" dedi.

"AZ ÖNCE KOCAMIN PENİSİNİ KESTİM"

Saldırının ardından adam tedavi için yerel bir hastaneye kaldırılırken, karısı da durumu yerel polise giderek bildirdi. Polis raporlarında yer alan belgelerde genç kadının, "İyi akşamlar memur bey az önce kocamın penisini kestim" dediği ifade edildi.

34 yaşındaki Daiane dos Santos Farias cinayete teşebbüsle suçlanarak tutuklandı. Avukatı Lucas Scardino Fries, onun kefaletle serbest bırakılması için çalıştığını söyledi.