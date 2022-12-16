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  4. 16 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim?

16 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim?

16.12.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Yalnız Kurt, Star Tv'de Yalı Çapkını, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Fox Tv'de İyilik ve Tv8'de ise MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

16 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim?

16 Aralık 2022 cuma gününün reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 16 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim? İşte tüm merak edilenler...

16 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık 2022 cuma gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de İlk 10'a Giren Yapımlar
Yalı Çapkını - STAR TV
Esra Erol'da - ATV
Hollanda- Arjantin FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1
Hırvatistan- Brezilya FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1
Yalı Çapkını (Tekrar) - STAR TV
Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber - FOX TV
ATV Ana Haber - ATV
İyilik - FOX TV
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV

AB'de İlk 10'a Giren Yapımlar
Yalı Çapkını - STAR TV
Hollanda - Arjantin FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1
Hırvatistan - Brezilya FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV
Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
Yalı Çapkını (Tekrar) - STAR TV
Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber - FOX TV
FIFA 2022 Dünya Kupası Özetleri - TRT1
Esra Erol'da - ATV
Kızılcık Şerbeti - SHOW TV

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Reyting sonuçları ele

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