16 Aralık 2022 cuma gününün reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 16 Aralık 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İyilik zirvenin sahibi kim? İşte tüm merak edilenler...

16 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Aralık 2022 cuma gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de İlk 10'a Giren Yapımlar

Yalı Çapkını - STAR TV

Esra Erol'da - ATV

Hollanda- Arjantin FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1

Hırvatistan- Brezilya FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1

Yalı Çapkını (Tekrar) - STAR TV

Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber - FOX TV

ATV Ana Haber - ATV

İyilik - FOX TV

Kızılcık Şerbeti - SHOW TV

AB'de İlk 10'a Giren Yapımlar

Yalı Çapkını - STAR TV

Hollanda - Arjantin FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1

Hırvatistan - Brezilya FIFA 2022 Dünya Kupası - TRT1

Kızılcık Şerbeti - SHOW TV

Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

Yalı Çapkını (Tekrar) - STAR TV

Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber - FOX TV

FIFA 2022 Dünya Kupası Özetleri - TRT1

Esra Erol'da - ATV

Kızılcık Şerbeti - SHOW TV

