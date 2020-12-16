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16 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

16.12.2020 19:34 | Son Güncelleme:
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16 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 718 oldu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti." dedi. İşte 16 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

16 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 240 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 718 oldu.

29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165, vefat sayısı 17 bin 121, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım." ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

vaka

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün (15 Aralık) 235 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 32 bin 102 olmuştu.

15 ARALIK


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