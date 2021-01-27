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  4. 16 yaşındaki genci sokak ortasında öldürmüştü! Cinayet anı güvenlik kamerasında

16 yaşındaki genci sokak ortasında öldürmüştü! Cinayet anı güvenlik kamerasında

27.01.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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Mersin'de geçen yıl eylül ayında Şehmus Yıldırım'ın (25) 16 yaşındaki lise öğrencisi Serhat Sayin'i tabancayla vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Eylül 2020'de merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Yıldırım ile Yakup Sayin (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yakup Sayin'in kardeşi Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırım'ın çalıştığı elektronik eşya satılan iş yerine gitti. Sayin konuşmak için Yıldırım’ı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden başkasına ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Yıldırım, yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Serhat Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehmus Yıldırım Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şehmus Yıldırım'ın Serhat Sayin'i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Bu arada, Şehmus Yıldırım’ın Sayin'in tabancayla vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)


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