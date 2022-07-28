Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 16 yıldır hamile ve 12 çocuk annesi! İlginç olan bu değil çocukların isimleri

16 yıldır hamile ve 12 çocuk annesi! İlginç olan bu değil çocukların isimleri

28.07.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iris Purnell isimli sosyal medya fenomeni neredeyse yirmi yıllık hamile hayatından sonra, hamile bir anne olarak yaşamaya nasıl bu kadar alıştığını ve şiş bir karnı olmaması fikrine uyum sağlamakta zorlandığını anlattı. @mrsstorm11 kullanıcı adı altında büyüyen takipçi kitlesiyle birlikte sosyal medyada şöhret kazanan Iris, yakın zamanda nasıl hissettiğini anlattığı bir video yayınladı.

16 yıldır hamile ve 12 çocuk annesi! İlginç olan bu değil çocukların isimleri

Sosyal medya fenomeni Iris Purnell, yaklaşık yirmi yıllık hamilelikten sonra hamile bir anne olarak yaşamaya çok alıştığını ve artık bir göbeği olmamasına uyum sağlamanın zor olduğunu açıkladı. @mrsstorm11 kullanıcı adıyla artan takipçi sayısıyla sosyal medyada ünlenen Iris, geçtiğimiz günlerde nasıl hissettiğine dair bir gönderi yayınladı.

ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR

gebelik

''Hala hamile olmamaya alışmaya çalışıyorum. #12çocukannesi'' açıklamasıyla video yayınlayan Iris, 2004'ten 2019'a kadar her yıl inanılmaz bir şekilde hamile kaldığını söyleyen kadın, 2020'den beri işlerin değiştini ve 12 çocuklu büyük ailesine odaklanıp sosyal medyadaki paylaşımlarına vakit ayırdığını anlattı.

''BUNA DEĞER''

anne111

Iris ayrıca on iki çocukla hayatın bazen zor olabileceğini ama bir an için bile bunu değiştirmeyeceğini iddia etti.Sosyal medya paylaşımlarından birinde "Kolay olmayabilir ama buna değer..." yazılıydı.

DİKKAT ÇEKEN KONU BAŞKA

Ancak Iris'e dair en dikkat çeken şey 16 yıldır hamile olması ya da 12 çocuğu olması değil, Iris'in çocukları için seçtiği isimler oldu. Ailecek çektikleri bir videoda çocukları tek tek isimleriyle tanıtan kadın, herkesi şaşırttı.

İSİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak, her ikisi de artık 16 yaşında gençler olan Malikhai ve Junior, ardından 15 yaşındaki Jahni ve 13 yaşındaki Trinity geldi. Sırada küçük kardeşleri vardı ve onların adları da sırasıyla Messiah (11), JoJo (10), Love (9), ve Seven'dı ancak isminin karşılığı 'yedi' sayısı olsa ironik bir şekilde 8 yaşındaydı.

Sonrasında tek yaygın isim sahibi olan 6 yaşındaki Michael geldi. Sonra 5 yaşındaki Royal, 3 yaşındaki Heavenly, iki yaşındaki Hope aileye katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar olduNişanlısı evlenme teklifi ettiği unutunca olanlar oldu
Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttıYıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı
Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdilerSıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Tatil pozu gündem yarattı! Ünlü ismin yorumu dikkat çekti

Trende çabuk uyum sağladı! Minik bikinisiyle mest etti

Trende çabuk uyum sağladı! Minik bikinisiyle mest etti

Game Of Thrones’un çekim yerinde cinsel ilişkiye girdiler

Game Of Thrones’un çekim yerinde cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

"Veganla saadet olmaz"

"Veganla saadet olmaz"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.