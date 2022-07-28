16 yıldır hamile ve 12 çocuk annesi! İlginç olan bu değil çocukların isimleri

Sosyal medya fenomeni Iris Purnell, yaklaşık yirmi yıllık hamilelikten sonra hamile bir anne olarak yaşamaya çok alıştığını ve artık bir göbeği olmamasına uyum sağlamanın zor olduğunu açıkladı. @mrsstorm11 kullanıcı adıyla artan takipçi sayısıyla sosyal medyada ünlenen Iris, geçtiğimiz günlerde nasıl hissettiğine dair bir gönderi yayınladı.

ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR

''Hala hamile olmamaya alışmaya çalışıyorum. #12çocukannesi'' açıklamasıyla video yayınlayan Iris, 2004'ten 2019'a kadar her yıl inanılmaz bir şekilde hamile kaldığını söyleyen kadın, 2020'den beri işlerin değiştini ve 12 çocuklu büyük ailesine odaklanıp sosyal medyadaki paylaşımlarına vakit ayırdığını anlattı.

''BUNA DEĞER''

Iris ayrıca on iki çocukla hayatın bazen zor olabileceğini ama bir an için bile bunu değiştirmeyeceğini iddia etti.Sosyal medya paylaşımlarından birinde "Kolay olmayabilir ama buna değer..." yazılıydı.

DİKKAT ÇEKEN KONU BAŞKA

Ancak Iris'e dair en dikkat çeken şey 16 yıldır hamile olması ya da 12 çocuğu olması değil, Iris'in çocukları için seçtiği isimler oldu. Ailecek çektikleri bir videoda çocukları tek tek isimleriyle tanıtan kadın, herkesi şaşırttı.

İSİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

İlk olarak, her ikisi de artık 16 yaşında gençler olan Malikhai ve Junior, ardından 15 yaşındaki Jahni ve 13 yaşındaki Trinity geldi. Sırada küçük kardeşleri vardı ve onların adları da sırasıyla Messiah (11), JoJo (10), Love (9), ve Seven'dı ancak isminin karşılığı 'yedi' sayısı olsa ironik bir şekilde 8 yaşındaydı.

Sonrasında tek yaygın isim sahibi olan 6 yaşındaki Michael geldi. Sonra 5 yaşındaki Royal, 3 yaşındaki Heavenly, iki yaşındaki Hope aileye katıldı.



