KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. 23 yaşında 34 çocuk annesi olan kadın günlük rutinini paylaştı

23 yaşında 34 çocuk annesi olan kadın günlük rutinini paylaştı

23.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malavi’de yaşayan 23 yaşındaki Tusayiwe Mkhondya’nın 34 tane çocuğu bulunuyor. Tusayiwe TikTok’ta günlük rutinini paylaştı. Oldukça yoğun ve yorucu olan bu rutin çok kısa süre içerisinde birçok kullanıcıya ulaştı. Kullanıcılar fedakâr annenin yaptıklarından duygulanarak düşüncelerini belirttiler.

23 yaşında 34 çocuk annesi olan kadın günlük rutinini paylaştı

23 yaşındaki Tusayiwe Mkhondya Malavi’de yaşayan yetimlere ve sokak çocuklarına annelik yapıyor. 34 çocuğu annelik yapan Tusayiwe Mkhondya’nın anneliği 18 yaşındayken başladı. Evsiz ve bekar olan Tusayiwe, You Are Not Alone (Yana) adlı organizasyon açtı. Tusayiwe Mkhondya, TikTok hesabında günlük rutinini takipçileriyle paylaştı.

HER ÇOCUK TERK EDİLMİYOR

Ekran Alıntısı78

Sığınma evindeki çocuklar beş aydan 16 yaşına kadar değişiyor ve onlara bakmanın çok yorucu bir rutini var. Tusayiwe, hesabında şunları söyledi: “Bütün çocuklar terk edilmiyor. Kimi öksüz, kiminin tek ebeveyni var, kiminin iki ebeveyni var ama o ebeveynleri tarafından terk edilmişler. Onlara eğitim, yetkilendirme ve beceriler sağlıyorum.”

GÜN SABAH 4’TE BAŞLIYOR

Ekran Alıntısı9

Tusayiwe Mkhondya’nın günü sabah 4'te başlıyor. Sandviçler, sıcak akşam yemekleri ve meyve suyu kutuları da dahil olmak üzere çocuklar için tüm yiyecekleri nasıl hazırladığını gösterdi. “5 yaş altı çocuklara yemek yapan tek kişi benim ve her çocuğun kendine ait sabah işleri var” diye ekledi.

GECE VARDİYASI ÇOCUKLAR UYUDUKTAN SONRA BAŞLIYOR

Ekran Alıntısı8

Çocuklar akşam 7'de yatarlar, ancak gece vardiyası gerçekten o zaman başlar, çünkü birçok bebek beslenmek için uyanır. “Onları beslemem, bezlerini değiştirmem ve aynı zamanda işe ve ertesi güne hazırlanmam gerekiyor” dedi.

“TANRI SİZİ BOL BOL MÜKAFATLANDIRSIN”

Ekran Alıntısı11

Birçok kişi onun çabalarını övdü, biri şöyle dedi: “Hepsi için harika bir şey yapıyorsun! Aynen böyle devam!!" Bir başkası, “Tanrı sizi bol bol mükafatlandırsın” diye ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydimTürkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim
İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulunİnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun
Bilmeden yapıyorsunuz ama cinsel hayatınızı bitiriyorBilmeden yapıyorsunuz ama cinsel hayatınızı bitiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! İki kardeşin eşleri birbirine kaçtı

Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! İki kardeşin eşleri birbirine kaçtı

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Etkisini anında gösterir: Gözlerinize inanamayacaksınız

Vantilatörü yanlış kullanıyorsunuz! Bu şekilde daha serinletici

Vantilatörü yanlış kullanıyorsunuz! Bu şekilde daha serinletici

İlginizi Çekebilir

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kişisel çöplerini satarak 10.000 dolar kazanıyor!

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Kanalizasyondan çıkan panik yarattı! Canlı virüs...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.