23 yaşında 34 çocuk annesi olan kadın günlük rutinini paylaştı

23 yaşındaki Tusayiwe Mkhondya Malavi’de yaşayan yetimlere ve sokak çocuklarına annelik yapıyor. 34 çocuğu annelik yapan Tusayiwe Mkhondya’nın anneliği 18 yaşındayken başladı. Evsiz ve bekar olan Tusayiwe, You Are Not Alone (Yana) adlı organizasyon açtı. Tusayiwe Mkhondya, TikTok hesabında günlük rutinini takipçileriyle paylaştı.
Sığınma evindeki çocuklar beş aydan 16 yaşına kadar değişiyor ve onlara bakmanın çok yorucu bir rutini var. Tusayiwe, hesabında şunları söyledi: “Bütün çocuklar terk edilmiyor. Kimi öksüz, kiminin tek ebeveyni var, kiminin iki ebeveyni var ama o ebeveynleri tarafından terk edilmişler. Onlara eğitim, yetkilendirme ve beceriler sağlıyorum.”
Tusayiwe Mkhondya’nın günü sabah 4'te başlıyor. Sandviçler, sıcak akşam yemekleri ve meyve suyu kutuları da dahil olmak üzere çocuklar için tüm yiyecekleri nasıl hazırladığını gösterdi. “5 yaş altı çocuklara yemek yapan tek kişi benim ve her çocuğun kendine ait sabah işleri var” diye ekledi.
Çocuklar akşam 7'de yatarlar, ancak gece vardiyası gerçekten o zaman başlar, çünkü birçok bebek beslenmek için uyanır. “Onları beslemem, bezlerini değiştirmem ve aynı zamanda işe ve ertesi güne hazırlanmam gerekiyor” dedi.
Birçok kişi onun çabalarını övdü, biri şöyle dedi: “Hepsi için harika bir şey yapıyorsun! Aynen böyle devam!!" Bir başkası, “Tanrı sizi bol bol mükafatlandırsın” diye ekledi.
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