23 yaşında 34 çocuk annesi olan kadın günlük rutinini paylaştı

23 yaşındaki Tusayiwe Mkhondya Malavi’de yaşayan yetimlere ve sokak çocuklarına annelik yapıyor. 34 çocuğu annelik yapan Tusayiwe Mkhondya’nın anneliği 18 yaşındayken başladı. Evsiz ve bekar olan Tusayiwe, You Are Not Alone (Yana) adlı organizasyon açtı. Tusayiwe Mkhondya, TikTok hesabında günlük rutinini takipçileriyle paylaştı.

HER ÇOCUK TERK EDİLMİYOR

Sığınma evindeki çocuklar beş aydan 16 yaşına kadar değişiyor ve onlara bakmanın çok yorucu bir rutini var. Tusayiwe, hesabında şunları söyledi: “Bütün çocuklar terk edilmiyor. Kimi öksüz, kiminin tek ebeveyni var, kiminin iki ebeveyni var ama o ebeveynleri tarafından terk edilmişler. Onlara eğitim, yetkilendirme ve beceriler sağlıyorum.”

GÜN SABAH 4’TE BAŞLIYOR

Tusayiwe Mkhondya’nın günü sabah 4'te başlıyor. Sandviçler, sıcak akşam yemekleri ve meyve suyu kutuları da dahil olmak üzere çocuklar için tüm yiyecekleri nasıl hazırladığını gösterdi. “5 yaş altı çocuklara yemek yapan tek kişi benim ve her çocuğun kendine ait sabah işleri var” diye ekledi.

GECE VARDİYASI ÇOCUKLAR UYUDUKTAN SONRA BAŞLIYOR

Çocuklar akşam 7'de yatarlar, ancak gece vardiyası gerçekten o zaman başlar, çünkü birçok bebek beslenmek için uyanır. “Onları beslemem, bezlerini değiştirmem ve aynı zamanda işe ve ertesi güne hazırlanmam gerekiyor” dedi.

“TANRI SİZİ BOL BOL MÜKAFATLANDIRSIN”

Birçok kişi onun çabalarını övdü, biri şöyle dedi: “Hepsi için harika bir şey yapıyorsun! Aynen böyle devam!!" Bir başkası, “Tanrı sizi bol bol mükafatlandırsın” diye ekledi.