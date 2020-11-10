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17 gündür kayıp çiftin cansız bedenleri kuyuda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 18:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki 2 metrelik kuyuda biri kadın iki kişinin cansız bedeni bulundu. cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal ve Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

17 gündür kayıp çiftin cansız bedenleri kuyuda bulundu

Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz, bugün keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Abdullah Korkmaz, öğleden sonra Yılanlı Dere mevkisi yakınlarında bir sulama kanalına ait kuyunun yakınına dinlenmek için oturdu.

Bu sırada çevreden kötü koku yayıldığını fark eden Korkmaz, kokunun kaynağını aramak için çevreye bakındı. 2 metrelik kuyuyu kontrol eden Abdullah Korkmaz, iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

CESETLERİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞ

Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu belirlendi.
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Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma olay yeri inceleme ekipleri kuyuya inerek, cesetleri çıkardı.

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CENAZELER ÇİFTE AİT ÇIKTI

Cenazelerin 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftine ait olduğu belirlendi. Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler Uysal çiftinin bir çocuğu tarafından teşhis edildi. Cenazeler incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gönderildi. (DHA)
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