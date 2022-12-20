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17 yaşındaki çocuğun kabus anları! Kimse inanmayınca, cinsel istismara uğradığını kayda aldı

20.12.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de 63 yaşındaki akrabası Z.Y.'nin cinsel istismarına uğrayan hafif zihinsel engelli 17 yaşındaki S.E. yakınlarını inandıramayınca şüphelinin cinsel içerikli sözlerini kayda aldı. Ses kaydıyla birlikte yakınlarının hakkında suç duyurusunda bulunduğu Z.Y., gözaltına alınıp, tutuklandı. S.E. hakkında hazırlanan adli değerlendirme raporu bulgusu da iddianameye girdi. Raporda, S.E.’nin, 'ifadelerinin tutarlı olduğu iyi kötü dokunmanın, mahremiyet bilincinin bulunduğu' bilgisine yer verildi.

17 yaşındaki çocuğun kabus anları! Kimse inanmayınca, cinsel istismara uğradığını kayda aldı

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşayan, 5 yıl önce alınmış ‘hafif derecede zihinsel engelli’ raporu bulunan S.E., mayıs ayında okula gitmek için bindiği minibüste akrabası da olan Zeynel Y.’nin istismarına uğradı. S.E. yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Ancak yakınları S.E.’ye inanmadığı için şikayetçi olmadı. Z.Y.’nin cinsel istismarları devam edince S.E., yaşananları ses kaydına alarak yakınlarına dinletti. S.E.’nin bir yakını ses kaydı ile savcılığa şikayette bulundu. Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alınan S.E. yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Z.Y. gözaltına alındı.

Z.Y. ifadesinde, S.E.’yi hayvanlarını getirip götürürken gördüğü zamanların olduğunu, S.E.’nin iddialarını kabul etmediğini, köyden Hozat'a servis ile gidip gelirken S.E. ile bazen denk geldiklerini, ancak bu süreçte her zaman servisin dolu olduğunu, kesinlikle S.E.’ye yönelik araç içerisinde dokunma ve benzeri eylemleri olmadığını, zaten böyle bir şeyin olması halinde araç içerisindekilerin de olaya şahit olacaklarını söyledi. Z.Y., S.E.’nin telefonu ile aldığı ses kaydındaki Z. amca diye bahsettiği kişinin kendisi olduğunu, o gün hayvanlarını akşam üzeri eve götürdüğü sırada S.E.’yi bahçelerinin yanında gördüğünü ve S.E.’nin kendisine görüşme teklifinde bulunduğunu, kendisinin ise kabul etmediğini, ses kaydındaki konuşma içeriğini reddettiğini ifade etti. Z.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ’

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Z.Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ‘Çocuğun cinsel istismarı suçu’ndan ceza istendi. İddianamede yer alan ses kaydının çözümlemesinde Zeynel Y.’nin S.E.’ye yönelik cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği, şüpheli tarafından içerikteki kişinin kendisi olduğu kabul edilen ses kaydının, mağdurla şüpheli arasında, mağdurun iftira atmasını gerektirir bir husumet bulunmaması hususlarıyla değerlendirildiğinde, şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve olay tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan mağdura sarkıntılık düzeyini aşacak şekilde farklı zamanlarda birden fazla kez vücuduna dokunarak eylemlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı “Çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediği yönünde, hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

S.E. hakkında hazırlanan adli değerlendirme raporu bulgusu da iddianameye girdi. Raporda, S.E.’nin, 'yaşına uygun fiziksel görünüm ve sözel beceri düzeyinde olduğu, ifadelerinin tutarlı olduğu, özel bölgelerinin, iyi kötü dokunmanın, mahremiyet bilincinin bulunduğu' bilgisi yer aldı.

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(DHA)


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