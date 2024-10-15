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17 yaşındayken bir anda yürüyemez ve konuşamaz hale geldi! Nedeni şaşkına çevirdi: "Beni şok etti"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 11:45
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17 yaşındayken Lauren Jean isimli genç bir kadın İspanya tatili sırasında gecenin bir yarısı uyandığında sağ tarafının tamamının uyuştuğunu fark etti. Yataktan çıkmaya çalışırken düştü ve gürültüyle ailesini uyardı ve onlar da hemen ambulans çağırdı. 17 yaşındaki genç kızın doğum kontrol haplarının tetiklemesiyle felç geçirdiği söylendi.

17 yaşındayken bir anda yürüyemez ve konuşamaz hale geldi! Nedeni şaşkına çevirdi: "Beni şok etti"

MYNET|DIŞ HABERLER Felç geçirerek konuşamaz ve hareket edemez hale gelen Lauren, henüz 17 yaşındayken acil ameliyata alındı. Ameliyat, beynine giden ve felce neden olan bir kan pıhtısı geliştirdiğini ortaya çıkardı. Doktorlar ona pıhtının kombine doğum kontrol hapının bir sonucu olduğunu söylediler. Daha sonraki kalp taramaları, genç kızın kalbinde bir delikle doğduğunu ortaya çıkardı.

"BEYNİME GİRMİŞ"

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Anne ve babasına hayatta kalma şansının 0'a yakın olduğunun söylediğini belirten Jean, "İnme geçirdiğim gün, anne ve babama hayatta kalma şansımın sıfıra yakın olduğu söylendi. Hareket edemediğimi veya konuşamadığımı ve acil ameliyata alındığımı hatırlıyorum.Bana pıhtının bacağımda başladığını ve normalde kendi kendine dağılacağını söylediler. Ancak kalbimde bir delik olduğu için kaymış ve beynime girmiş, bu da felce neden olmuş. Ameliyatlarımdan sonra tekrar yürümeyi öğrenmem gerekiyordu.Şimdi antrenman yapıyorum ve eskisinden daha güçlüyüm. İki yıl önce felç geçirdiğimi asla anlayamazsınız." dedi.

YILLARCA TEDAVİ GÖRDÜ

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Felç Lauren'i yürüyemez veya konuşamaz hale getirdi ve bu işlevleri yeniden kazanmak için aylarca fizyoterapi gördü. Ayrıca kalbindeki delik için genç kadın ameliyat olmak zorunda kaldı. İki yıl sonra ise tamamen iyileştiğini ifade eden Jean, şimdi 2025 Londra Maratonu'nda koşmak için hazırlanıyor.

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