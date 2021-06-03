17. yüzyılda eşinden şikayetçi olan kadınlara çözüm üreten profesyonel zehir satıcısı: Giulia Tofana

17 yüzyılda kadınlar arsenik bulmak için Giulia Tofana’nın kapısını çalıyordu. Çünkü Tofana’nın kapısının üzerinde ‘profesyonel zehir satıcısı’ yazıyordu. Kendisi için oldukça ilginç bir iş kolu seçmesine karşın çoğu kişi onu bir kurtarıcı olarak görüyordu. Giulia Tofana’nın müşterilerini genellikle görücü usulü ya da çıkar ilişkileriyle evlenmeye zorlanan kadınlar oluşturuyordu.

Arsenik, kurşun ve güzelavrat otunun karışımından oluşan ve "Aqua Tofana" yani "Tofana Suyu" adını verdiği zehri piyasaya süren Giulia Tofana büyük bir imparatorluk kurdu. Bu zehri satarken yakalanmamak için kozmetik ürünlerini kullanıyordu. Taktiği başarılı oldu ve Guilia uzunca bir süre yakalanmadı. Yıllarca diğer kadınlara zehir sataraka para kazanan Giulia Tofana, en başarılı seri katillerden biri oldu. Giulia Tofana’nın zehrinin yalnızca birkaç damlası kurbanları öldürmeye yetiyordu. Bu zehir satın alarak kullanmayı düşününen kadınlar şüphe çekmemek için dozu günlere hatta haftalara yayıyordu. ‘Zehir Kraliçesi’ adını taktığı Giulia'nın kimliği, her nasılsa gizli kalmayı başarmıştı. Zehir iki farklı şekilde satılıyordu. Biri pudra olarak diğeri de Aziz Nicholas resimleri olan küçük şişelerdi.