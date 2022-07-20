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18 yaşındaki Escobar’ın gizemli ölümü! Dünya bu ölümü konuşmuştu: Otopsi sonuçlarındaki çelişki herkesi şaşırttı

20.07.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yaşayan 18 yaşındaki Debanhi Escobar isimli genç kızın gizemli ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Arkadaşlarıyla katıldığı bir eğlenceden sonra evine dönmek için taksiye bindiği sırada “ölüm yolu” olarak isimlendirilen bir otobanda kaybolmuştu. Son fotoğrafı otobanda çekilen genç kızın cansız bedeni ise bir motelin su tankında bulunmuştu. Escobar’ın ölümüne dair üçüncü otopsi raporu ortaya çıktı.

18 yaşındaki Escobar’ın gizemli ölümü! Dünya bu ölümü konuşmuştu: Otopsi sonuçlarındaki çelişki herkesi şaşırttı

18 yaşındaki hukuk öğrencisi Debanhi Escobar isimli genç bir kız, Meksika’nın Nuevo Leon bölgesinde arkadaşlarıyla katıldığı bir partiden eve dönüş yolunda kayboldu. Sabaha karşı evine dönmek için bindiği takside şoför ile kavga eden Escobar, bir sanayi şehri olan Monterrey yakınlarındaki Nuevo Laredo otobanında araçtan indi. Güvenlik kamerası görüntülerinde en son “ölüm yolu” olarak isimlendirilen otobanda gözüken Escobar’ın cansız bedeni bölgedeki bir motelin su tankında bulundu. Soruşturmasının devam ettiği davaya ilişkin olarak Escobar’ın cansız bedeni mezarından çıkartılarak üçüncü otopsi yapıldı.

OTOPSİ SONUÇLARIYLA ÇELİŞİYOR

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Ülkede infial yaratan olaya ilişkin olarak yapılan üçüncü otopsi raporu diğer iki raporla çelişki ifadeler yer alması nedeniyle herkesi şaşırttı. Ilk otopsi raporunda bölgenin baş adli tabibi ilk başta kafasına aldığı bir darbeden dolayı öldüğünü ifade etti. İkinci raporda ise sarnıçta boğulduğu belirtilmişti. Ancak üçüncü adli tıp raporu darbe ve boğulma ihtimallerini ortadan kaldırdı. Yeni raporda Escobar’ın cesedinin bulunmasından üç ila beş gün önce öldürüldüğü tespit edildi. Diğer önemli sonuç ise Escobar’ın bedeninde cinsel saldırı, yaralanma veya zorlamaya dair herhangi bir ize rastlanmamış olmasıydı.

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AİLE DEDEKTİF TUTTU

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Kızlarının kaza sonucunda ölmediğini ve bir cinayete kurban gittiğini ifade eden aile olayın araştırılması için özel dedektif tuttu. Aynı zamanda aile, tam sonuçlar için elde edilen bulguları Birleşik Krallık'a gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika escobar
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