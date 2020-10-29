1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Bugatti Bolide pist odaklı geliştirilmiş bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla gelecekten fırlamış gibi görünen Bugatti Bolide'ın asıl dikkat çeken noktası ise tasarımı değil. Zira bu hiper otomobil, performansıyla şaşırtıcı rakamlar sunuyor.

BUGATTİ BOLİDE MOTORUYLA DUDAK UÇUKLATIYOR

Bolide, 8.0 litrelik bir motor ile geliyor. Bu motor, Centodieci ve Super Sport 300+ gibi 1578 beygir güce sahip. Ancak bu noktada işler biraz değişiyor. Motor 110 oktanlık yarış yakıtı ile beslendiğinde, 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork üretmeye başlıyor. Otomobilin maksimum hızının ise 500 km/s'in üstünde olduğu belirtiliyor.

100 KM/S HIZA ÇIKMASI 3 SANİYEYİ BULMUYOR

Hiper otomobil, 8 litrelik W16 motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 2.17 saniyede çıkabiliyor. Buna ek olarak, 0'dan 200 km/s hıza ulaşmak Bolide için 4.36 saniye sürüyor. Verilere göre Bugatti Bolide ile 0'dan 500 km/s hıza çıkmak ise 20.16 saniyenizi alıyor. Bu değerlere ulaşan devesa motoruna rağmen otomobil 1240 kg ağırlığa sahip. Bugatti Bolide'ın güç ağırlık oranı ise 0.67 kg/ps. Fakat bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir bilgi var.