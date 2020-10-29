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1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Bugatti, Bugatti Bolide'ı resmen görücüye çıkardı. Pist odaklı bir hiper otomobil olarak bizleri selamlayan Bugatti Bolide, tam 1850 beygir güç üretebiliyor. Bolide'ın 0'dan 200 km/s hıza ulaşması ise sadece birkaç saniye sürüyor. İşte Bugatti Bolide'ın tasarımı ve özellikleri.

1850 beygir güç ile geldi: Bugatti Bolide tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Bugatti Bolide pist odaklı geliştirilmiş bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla gelecekten fırlamış gibi görünen Bugatti Bolide'ın asıl dikkat çeken noktası ise tasarımı değil. Zira bu hiper otomobil, performansıyla şaşırtıcı rakamlar sunuyor.

BUGATTİ BOLİDE MOTORUYLA DUDAK UÇUKLATIYOR

Bolide, 8.0 litrelik bir motor ile geliyor. Bu motor, Centodieci ve Super Sport 300+ gibi 1578 beygir güce sahip. Ancak bu noktada işler biraz değişiyor. Motor 110 oktanlık yarış yakıtı ile beslendiğinde, 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork üretmeye başlıyor. Otomobilin maksimum hızının ise 500 km/s'in üstünde olduğu belirtiliyor.

Bugatti Bolide

100 KM/S HIZA ÇIKMASI 3 SANİYEYİ BULMUYOR

Hiper otomobil, 8 litrelik W16 motoru sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 2.17 saniyede çıkabiliyor. Buna ek olarak, 0'dan 200 km/s hıza ulaşmak Bolide için 4.36 saniye sürüyor. Verilere göre Bugatti Bolide ile 0'dan 500 km/s hıza çıkmak ise 20.16 saniyenizi alıyor. Bu değerlere ulaşan devesa motoruna rağmen otomobil 1240 kg ağırlığa sahip. Bugatti Bolide'ın güç ağırlık oranı ise 0.67 kg/ps. Fakat bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir bilgi var.

Bugatti Bolide özellikleri

Bugatti, Bolide'ın performans rakamlarının simülasyonlara dayandığı ifade etmiş durumda. Yani anlaşıldığı kadarıyla hiper spor otomobil için henüz gerçek bir performans testi yapılmış değil. Bugatti Bolide'ın fiyatı ve üretim tarihi ise henüz bilinmiyor.

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