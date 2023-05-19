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19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gecenin birincisi kim oldu?

19.05.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gecenin birincisi kim oldu? Ayrıntılar haberimizde

19 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 19 Mayıs Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 19 Mayıs Cuma gününün reyting sonuçları...

19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Mayıs Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (12 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını” dizisinin tekrarı, 3.sırada “Atv Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Liderler Fox’ta”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.

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