2,5 milyarlık vurgunla kaçacaktı! Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

İzmir’de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL’lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana’da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.