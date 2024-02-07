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  4. 2,5 milyarlık vurgunla kaçacaktı! Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

2,5 milyarlık vurgunla kaçacaktı! Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

07.02.2024 15:02 | Son Güncelleme:
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İzmir’de yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyar TL’lik vurgunla ilgili aranan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana’da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

2,5 milyarlık vurgunla kaçacaktı! Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir vurgun
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