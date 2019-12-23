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2,5 yıldır kayıp olan çocuk sapığın dolabından çıktı!

BBC BBC
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Almanya'nın batısındaki Recklinghausen kentinde 2,5 yıldır kayıp olan 15 yaşındaki bir çocuk, tesadüf eseri çocuk pornosu fotoğrafları yaydığından şüphelenilen bir kişinin evinde gardıropta bulundu.

2,5 yıldır kayıp olan çocuk sapığın dolabından çıktı!

13 yaşındayken kaybolan Marvin K. adlı çocuğun, kaybolduğu gün giydiği giysileriyle bulunduğu açıklandı.

Alman basını, tamircilik yaptığı belirtilen 44 yaşındaki zanlının evinde çok sayıda kullanılmış çocuk bezi bulunduğunu ve evde kesif bir idrar kokusu olduğunu yazdı.

Polis, Marvin K.'nin henüz evde zorla tutulduğuna dair bir bulgu olmadığını duyurdu. Ancak çocuğun annesi, "Bana sıkıca sarıldı ve titremeye başladı. 'Anne beni eve götür. Beni 2,5 yıldır burada hapsettiler. Hava alamıyordum' dedi. İkimiz de ağladık. Elimi bırakmadı" diye konuştu.

Adının Manuela olduğu belirtilen 53 yaşındaki anne, "Oğlumdan umudumu kesmiştim" dedi.

ÇOCUK YURTTA KALIYORDU

Polis yetkililerine göre çocuk kaybolmadan önce çocuk yurdunda kalıyordu. Sosyal yardım görevlilerine göre Marvin K., 11 Haziran 2017 sabahı arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek yurttan ayrıldı. Marvin K.'nin telefonundan en son o gün saat 11.37'de sinyal alındı.

Marvin K., işsiz olduğu belirtilen zanlının evine pedofili soruşturması kapsamında düzenlenen baskında tesadüfen bulundu.

Polis, elektronik cihazları koklayabilen köpeklerle yaptığı baskında, çocuk pornosu fotoğrafları arıyordu.

Sabah 07.00'de düzenlenen baskında gardırobun kapısını açan polisin ayakta duran, bitap haldeki Marvin K. ile karşılaştığı açıklandı.

Evdeki bazı elektronik cihazlara el konulurken, dairede çok sayıda çöp torbasının içinde kullanılmış bebek bezleri bulundu. Polisin idrar kokusu nedeniyle baskın sırasında maske taktığı belirtiliyor.

Baskın sırasında zanlıyla birlikte aynı evde yaşadığı belirtilen 77 yaşındaki babası da gözaltına alındı. Baba daha sonra serbest bırakılırken zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Marvin K.'nin annesi, "Marvin'in bulunduğu evdeki adam, oğlumu manipüle etmiş olmalı. Ona yaptıklarını düşününce çıldıracak gibi oluyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Kayıp PEDOFİLİ almanya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ensar vakfı alman şubesi üyesimiymiş adam
ensar vakfı almanyada kuran kursumu açtı acaba yoksa imam hatip lisesimi açıldı haberimiz olmadan menzilcilerde orayı ele geçirdi durum böyleyse yazık oldu alman bebelerine biri uyarsa bari
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